A Tisza agrárszakértője viccesnek tartja a gazdákat csimpánzokhoz hasonlító kijelentését

Úgy tűnik, Kökény Attila, a Tisza Párt egyik agrárszakértője nem gondolta komolyan a nyilvános bocsánatkérését, amiért csimpánzokhoz hasonlította a magyar gazdákat. Noha a Talajmegújító Gazdák Egyesületének alapítója egy Facebook-bejegyzésben mentegetőzött a sértő hasonlatért, a közösségi platformon több kommentje és egyéb interakciója is arról tanúskodik, hogy ő maga jogosnak, sőt szórakoztatónak találja a dehumanizáló kijelentését.

Így például a Tisza szakértője arra is rátromfolt, amikor egy felhasználó a Facebookon úgy vélte: akit megbántott Kökény „őszinte és nyers véleménye”, az „menjen el hímezni, vagy mit tudom én”. Kökény ehhez azt fűzte hozzá, hogy szerinte szakmailag rendben volt a mondanivalója, amit a „nagyközönség” csak azért nem értett, mert a „kormánypropagandából” érkező „sz…rcunamival” találkozott.

Egy másik felhasználó alábbi kommentjére pedig nevető emojival reagált: „és akkor még a csimpánzok nem is reagáltak, mert Andihoz hasonlítottad őket. Na az nagyot fog szólni”. Kökény emellett több olyan kommentet is lájkolt, amelyekben a gazdákat gyalázó kirohanásával szimpatizáltak.

Amint arról a napokban több cikkben is beszámoltunk, Kökény Attila az Európai Bizottság által tervezett új agrártámogatási rendszer kapcsán posztolt a közösségi oldalán, majd a kommentszekcióban kialakult vitában azt írta: „Ez egy másik téma, de ha valaki egy idomított csimpánz szintjén termel négy-öt veszteséges hozamú haszonnövényt a versenyképtelenül magas önköltségével és talajpusztító szántással, mert úgyis megél a támogatásból, akkor ideje motiválni a gondolkodásra és fejlődésre. A megszámlálhatatlan milliárd AKG és AÖP elpocsékolása után ideje a tanulásnak.”

Kökény egy másik hozzászólásában pedig arról értekezett, hogy az ukrán kukorica jobb minőségű a „szemétté fertőzött” magyarnál.

Mindeközben Magyar Péter nem határolódott el Kökény botrányos kijelentéseitől, sőt még tagadni is próbálta a kapcsolatát a szakértővel. Azonban számos bizonyíték van erre, valamint arra, hogy Kökényt szoros kapcsolat fűzi a Tiszához. Így például Kökény Attila feltűnt a Tisza Párt februári kongresszusán is, ahol Bóna Szabolcs és Varga Lőrinc mellett annak az agrárkerekasztal-beszélgetésnek az egyik szereplője volt, amit személyesen Magyar Péter vezetett. Kökény szavait a párt szócsöveként működő Kontroll portál beszámolójában is idézték. Emellett a Tisza környezetében hónapok óta emlegetik a férfit a párt „mezőgazdasági és környezetvédelmi támogatójaként”. Márciusban például a brüsszeli parlamenti látogatásáról számolt be egy rendezvényen a tiszainokai roma önkormányzat irodájában. A brüsszeli látogatás sem véletlen, hiszen Kökény maga írta a közösségi oldalán a botrányt kavaró posztja alatt, hogy rendszeresen küld anyagokat Magyar Péter európai parlamenti asszisztensének.