Simicskó István: A kormány jól vizsgázott, a magyar gazdaság válságálló

Simicskó István, a Kereszténydemokrata Néppárt (KDNP) frakcióvezetője arról beszélt a napirend előtti felszólalásában, hogy az állami feladatok elvégzése, különösen a stabilizáció biztosítása válság idején fontos. – Ez ugyanis rendet teremt és a külső biztonságot is garantálja. Ekkor növekedést ösztönző szabályokra van szükség – hangsúlyozta.

– Az elmúlt időszakban a kormány jól vizsgázott, a magyar gazdaság válságálló. Az első negyedéves gazdasági növekedés 8,2 százalékos volt, lényegesen magasabb, mint az uniós átlag

– mondta a kormánypárti politikus. Továbbá Simicskó fontosnak nevezte a jelenlegi gazdaságpolitika további érvényesülését. – Mindez ugyanis emberközpontú gazdaságpolitika, amit meg kell védeni – jelentette ki.

Tállai András, a Pénzügyminisztérium államtitkára válaszában hangsúlyozta, hogy az elmúlt tíz év a magyar gazdaság legsikeresebb évtizede volt.

– Az unió szégyenpadjáról mintaország lettünk

– fogalmazott az államtitkár. Tállai emlékeztetett, hogy teljesült az egymillió új munkahely ígérete, és jelenleg négy százalék alatt van a munkanélküliségi ráta.

– Csökkent az államadósság is, ami messze az uniós átlag alatt van. Növekedett az állami vagyon és a családok megtakarítása is. Uniós összehasonlításban is itt a legmagasabb a beruházási ráta, ami a legfontosabb alapja a gazdasági növekedésnek – értékelte az eredményeket a kormánypárti politikus.

