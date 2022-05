Szita Károly: Példátlan természeti csapás érte Kaposvárt

Hangsúlyozta, a károk felmérése zajlik, a hibák elhárítását megkezdték.A polgármester megrendítő Facebook-posztja alatt többen is alátámasztották – fotóval, beszámolóval – Szita Károly szavait az óriási pusztításról.Országszerte mintegy száz alkalommal riasztották a tűzoltókat szerdán a heves szél és a jégeső okozta károk miatt – tájékoztatta az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvivője az MTI-t.

Egyébként tegnap országszerte mintegy száz alkalommal riasztották a tűzoltókat a heves szél és a jégeső okozta károk miatt. Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvivője az MTI-t arról tájékoztatta, hogy a legsúlyosabb károkat elszenvedő somogyi települések mellett tíz riasztást kaptak Baranya megyéből és több helyre ki kellett vonulniuk más nyugat-magyarországi megyékbe is. Mukics Dániel közölte, a heves jégeső 80 épület tetőszerkezetét rongálta meg Kaposváron, Kaposmérőn, Kaposkeresztúron és Jákón. Főleg Somogy megyében fákat döntött ki, gallyakat sodort az úttestre a viharos szél. A katasztrófavédelem összegzése szerint Somogy megyében a legtöbb bejelentés Kaposvárról érkezett, de Segesdre, Mikére is várják a szakembereket. Kaposváron az Iszák utcában leszakadt egy lakóépület teteje. Segesd és Böhönye között fák dőltek a 68-as főútra, mint ahogy fákat döntött ki a szél Mike és Kadarkút között is. Baranyában szintén fák dőltek ki, és a házakba befolyt esővíz szivattyúzásához kértek segítséget a bejelentők. Komlón a mentőállomás épületére dőlt egy fa, egy másik fa pedig elektromos vezetéket szakított le. Baranyajenőn is szétverte a vihar egy ház tetejét.

Borítókép: A vihar eredménye (Forrás: Facebook/Szita Károly polgármester hivatalos oldala)