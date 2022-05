Tiborcz István: A krízishelyzetekben felértékelődnek az innovációs és a technológiai befektetések

– A Covid-járvány és annak hatásai elhúzódtak, aminek a következményeit leginkább a turizmus és a vendéglátás szenvedte el. Amikor a pandémiát sikerült leküzdenünk, a gazdaság fellélegezhetett, de jött a háború, amely szinte minden ágazatot sújt – mondta el a jelenlegi gazdasági helyzetről Tiborcz István, a BDPST Group vezetője a Portfóliónak adott interjúban. Hozzátette, a járványra a cégcsoport azzal reagált, hogy kitartott a hosszú távú tervek mellett, vagyis sok piaci szereplővel ellentétben ez alatt az idő alatt senkit se bocsátottak el.

Tiborcz István mindezt kiegészítve arról is beszélt, hogy 2021-ben 280 százalékkal nőtt a BDPST Group által foglalkoztatottak létszáma a turizmus-vendéglátás szektorban.

A háború okozta válság időtartama nehezen prognosztizálható. Akárcsak az euró–forint árfolyam, illetve az infláció is mind-mind olyan problémák, amelyekkel napi szinten meg kell küzdeni

– fogalmazott.

A BDPST Group vezetője optimista, úgy gondolja, hogy azok a cégek tudják sikerrel venni majd az akadályokat, amelyek képesek tartalékokat képezni a gazdaságilag kedvező periódusokban.

A krízishelyzetekben felértékelődnek az innovációs és a technológiai befektetések, amelyek a versenyképesség kulcsát jelentik

– mutatott rá.

Tiborcz István kifejtette, az elmúlt évek historikusan alacsony kamatkörnyezete óriási lehetőséget biztosított a vállalatoknak, azonban ő már a pandémia előtt is úgy gondolta, hogy a kedvező pénzügyi lehetőségek hosszú távon valószínűleg nem lesznek elérhetőek. Aztán a folyamatot a Covid indította el, a háború pedig szinte teljesen le is zárta.

A csoportunk hitelszerkezete stabil, a hitel–tőke arányunk nagyon konzervatív, így ez aggodalomra nem ad okot

– jelentette ki az interjúban.

Az európai gazdasági környezetet tekintve látható, hogy magasak az energiaárak és az infláció, de a térségi devizakamatok is elszálltak, amely tényezők miatt nehéz olyan projektekbe fektetni, amelyek képesek lesznek a jövőben is a megemelkedett törlesztőrészletek kitermelésére – magyarázta Tiborcz, hangsúlyozva, hogy azok a cégek viszont, amelyek kedvező forrás mellett reáleszközökbe fektettek a múltban, most nincsenek rossz helyzetben, mert a reálértéket képviselő befektetések felértékelődnek, hozamot termelnek.

A BDPST Group vezetője az interjúban kiemelte az ingatlanpiacot is, ahol az ingatlanok újra-előállítási értéke is nagymértékben emelkedett, ami szintén hatással lesz számtalan piaci ágazatra.

Az interjú teljes terjedelmében a linkre kattintva érhető el.

Borítókép: Tiborcz István, a BDPST Group tulajdonosa (fotó: BDPST Group)