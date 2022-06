Az LMP valójában a rezsicsökkentést támadja Paks ürügyén

Keresztes László Lóránt napirend előtt a Paks II. projekt miatt vonta felelősségre a kormányt. Az LMP politikusa elfogadhatatlannak nevezte, hogy a kormány sem az atomenergia felhasználásával, sem a paksi bővítéssel kapcsolatban nem ad tisztességes tájékoztatást a magyar embereknek, illetve fals információkat tesz közzé.– Ideje lenne befejezni a titkolózást és a mellébeszélést – jelentette ki. Keresztes választ várt arra, hogy jelenleg mi a valós helyzet „a gigantikus orosz Paks II. beruházással”, amelyet egy aktív törésvonal fölé terveztek, s hogy mi lesz az első blokk üzemidő-hosszabbításával.

– Új helyzet van, tisztelt képviselő úr Európában és a világban is. Most már olyan kérdések kerülnek elő, amelyek korábban elképzelhetetlenek voltak, jelesül nemcsak az, hogy az energiahordozó mennyibe kerül, hanem hogy lesz-e elegendő

– fogalmazott válaszában Menczer Tamás.

Az államtitkár közölte: a kormány célja továbbra is az, hogy 2029–30-ra kereskedelmi üzemben legyenek az új blokkok, legutóbb a résfalazási és a talajszilárdításra vonatkozó engedélyeket adták meg a hivatalos szervek.– Az információk átadásával kapcsolatban a külügyi tárca, ahogyan eddig is, a jövőben is minden jogszabályt betart – szögezte le.

Menczer Tamás szerint az LMP-s politikus szakmai mázba bújtatva, de valójában a rezsicsökkentést támadja, és az ország biztonságos energiaellátását, az energiaellátásunk biztonságos pótlását. Paks adja a magyarországi áramtermelés felét, és a magyarországi felhasználás nagyjából egyharmadát.

– Paks nélkül nincs stabil magyar energiaellátás és nincs rezsicsökkentés sem. Paks jelenti a biztonságos, megfizethető árú és klímabarát villamosenergia-ellátást– hangsúlyozta az államtitkár.

Hozzátette, hogy az atomenergia nélkül megnégyszereződne az áram ára Magyarországon, így 22 ezerrel nőne egy átlagos család villanyszámlája egy hónapban.