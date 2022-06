A két héttel ezelőtti fiaskó után ma délután négy órakor megkezdődött a Fővárosi Közgyűlés ülése.

Ma a kellő számú képviselő jelent meg, így Bősz Anettet főpolgármester-helyettessé választotta a közgyűlés. Karácsony Gergely főpolgármester Gy. Németh Erzsébet helyett Bősz Anettet javasolta, akit a közgyűlés többsége megszavazott. Az új helyettes a korábbi helyettes ügyeiért, így Budapest szociális, kulturális, sport és humán ügyeiért lesz felelős.

Mint arról beszámoltunk, legutóbb határozatképtelen volt a testület, a két héttel ezelőttre meghirdetett ülés elmaradt. Gy. Németh Erzsébet eddigi DK-s főpolgármester-helyettes április harmadikán mandátumot szerzett az országgyűlési választásokon, az ő utódját választották volna meg.

Nem innék előre a medve bőrére

– a folyosón még óvatosan nyilatkozott lapunknak Bősz Anett arra a kérdésünkre, hogy véleménye szerint ma megválasztják-e főpolgármester-helyettesnek.

Wintermantel Zsolt, a Fidesz–KDNP budapesti frakcióvezetője úgy fogalmazott: rossz üzenet Bősz Anett jelölése. Mint kifejtette: szimbolikus üzenet lett volna főváros felé, hogy nem választ új helyettest a főpolgármester, hanem szétosztja a feladatokat és spórol az apparátusán. Vagy, mint mondta, nem külsős tagot választanak, hanem olyat, aki legalább két és fél éve itt dolgozik.

Bősz Anett egyértelműen politikai kinevezett

– hangsúlyozta Wintermantel Zsolt. Hozzátette: egyetlenegy mondatot nem talált Bősz Anettől, ami Budapest fejlesztéséről szólt volna.

Szaniszló Sándor DK-s képviselő úgy fogalmazott: „arra biztatom a tagokat, hogy szavazzák meg Bősz Anettet és ne előre alkossanak véleményt”.

Wintermantel Zsolt napirend előtti felszólalásában úgy fogalmazott: rendkívül szomorú történet volt a két héttel ezelőtti botrány, szurkolok a városvezetésnek, hogy még egy ilyen ne forduljon elő. Hangsúlyozta: minden olyan javaslatot támogatnak, ami Budapest javát szolgálja, de az elmúlt két és fél éves gyakorlaton van, amin változtatni kell; többek között reméli, hogy nem a sajtó fog előbb értesülni a napirendi pontokról és örülnének annak, ha a Lánchíd lezárásáról nem egy sajtónyilatkozat kapcsán értesülnének. – Még megteheti azt, hogy nem szolgálja ki az egyik párt hatalmi törekvéseit és olyan helyettest választ, aki megfelelő a posztra – intézte hozzászólását Karácsony Gergelynek a Fidesz–KDNP budapesti frakcióvezetője.

– Dehogy vonom vissza a posztomat, nincs miért! – reagált kissé indulatosan a Magyar Nemzet kérdésére a Városházán Niedermüller Péter, miszerint visszavonja-e posztját, amelyet az összetartozás napján tett ki Trianonnal kapcsolatban. Karácsony Gergelyt is megkérdeztük volna, hogy mi a véleménye a VII. kerület DK-s polgármesterének posztjáról, de a főpolgármester elmondása szerint nem olvasta a posztot. Niedermüller Péter a nemzeti összetartozás napján érezte idejét annak, hogy kifejtse: mennyivel jobban jártak a külhoni magyarok azáltal, hogy nem Magyarországhoz tartoznak. Véleménye szerint Trianonnak köszönhetően élnek ma jobban a magyarok a környező országokban. Közösségi oldalán úgy fogalmazott: „És gondoljunk azokra a magyarokra is, akik Trianonnak is köszönhetően ma jobban élnek Romániában, Szlovákiában és a többi környező országban, mint mi itthon, Magyarországon.”

