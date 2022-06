Már a századik robotsebészeti beavatkozást is elvégezték Magyarországon

Immár a századik műtétet is elvégezték az Országos Onkológiai Intézet (OOI) és a Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház (JFKHR) szakemberei azokkal a világszínvonalú Da Vinci robotsebészeti gépekkel, amelyek beszerzésére európai uniós támogatással még tavaly év végén nyílt lehetőség

– hívta fel a figyelmet az onkológiai intézetben megtartott sajtótájékoztatón Polgár Csaba. Az OOI főigazgatója felidézte: az eszközök telepítésével a két intézet azt a vállalást tette, hogy a projekt jövő évi lezárásáig kétszáz-kétszáz urológiai és nőgyógyászati daganat robotasszisztált műtétjét végzik el. Tájékoztatása szerint az első műtétre az onkológiai intézetben január 21-én, a JFKHR-ben pedig január 29-én került sor. Azóta az onkológiai beavatkozások közül 58-at az OOI-ben, 56-ot pedig a dél-pesti kórházban végeztek el, előbbinél – nőgyógyászati, méhnyakrák-, méhtestdaganat-műtéteknél –, míg utóbbinál urológiai és veseműtéteknél használták a robotot. Jó hír, hogy áprilisban a Semmelweis Egyetem is csatlakozott a robotsebészeti programhoz, hamarosan pedig a Pécsi Tudományegyetem, valamint az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) támogatásával a Szegedi Tudományegyetem és a Debreceni Egyetem is beszerzi az eszközt.

Polgár Csaba beszámolóját követően a Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház urológiai osztályának vezetője a robotasszisztált műtétek folyamatát, valamint a világszínvonalú eszközök előnyeit ismertette. Tenke Péter tájékoztatása szerint

egy prosztatarákműtét esetében a hagyományos, laparoszkóppal végzett beavatkozásokhoz képest ez az eljárás azért is előnyösebb, mivel a robotkarok által sokkal precízebb mozdulatok végezhetők el, ami a vizelettartás és szexuális funkciók megtartása miatt is fontos.

Ráadásul ez a beavatkozás kevesebb fájdalommal jár, és a gyógyulás folyamata is gyorsabb – húzta alá. Hozzátette, a kezdeti öt órához képest, most már három óra alatt is elvégezhető egy ilyen beavatkozás, amelynek eredményeképpen a várólisták lerövidülnek, így az ellátórendszer terhe is csökken.

Tenke Péterhez hasonlóan az OOI nőgyógyászati daganatsebészeti részlegének osztályvezető főorvosa is megerősítette, hogy a robotkarok jobban mozognak, mint a csukló, a beavatkozás így sokkal precízebben hajtható végre. Emellett a műtéti terület képe jelentősen nagyítható, így a operáló orvos három dimenzióban látja a folyamatot, ráadásul ülve, kényelmesebb körülmények között dolgozhat. Novák Zoltán továbbá kiemelte:

a robotasszisztált műtétekkel a korai stádiumban lévő méhnyakrákos és méhtestrákos pácienseken tudnak segíteni, sőt ezáltal lehetővé válik a túlsúlyos betegek műtése is.

Borítókép forrása: Facebook/Országos Onkológiai Intézet