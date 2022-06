Rétvári Bence: Hazánk a koronavírus-járvány ellen sikeresebben védekező országok közé tartozik

Jól teljesített a magyar egészségügy, Magyarország az Európai Unióban is a koronavírus-járvány ellen sikeresebben védekező országok közé tartozik – jelentette ki Rétvári Bence, a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára kedden Jászberényben, a Déryné Rendezvényház dísztermében a Semmelweis-nap és az ápolók napja alkalmából tartott ünnepségen.

Rétvári Bence kifejtette, hogy Semmelweis Ignác az egyik magyar ember, akit a világ minden táján ismernek, édesanyák millióinak mentette meg az életét, büszkék lehetünk rá. Hangsúlyozta: nemcsak a történelemben, hanem a mindennapokban is vannak olyan egészségügyi dolgozók, orvosok, akikre büszkék lehetünk. Kiemelte: Magyarország egyértelműen a járvány idején jobban védekező országok közé tartozik Európában is. Ezt leginkább a többlethalálozások mértéke mutatja: az, hogy a járvány előtti 2019-es évhez képest 2020-ban és 2021-ben mennyivel hunytak el többen. Ebben a tekintetben 2020-ban jóval az európai átlag alatt volt Magyarország, 2021-ben pedig pontosan az európai átlagnak felelt meg – tette hozzá.

Az államtitkár köszönetet mondott az egészségügyi dolgozóknak, és kijelentette: rendkívül kritikus helyzetben, amikor a világ összes országában a kórházak rendkívül nagy terhelés alatt voltak, a sokszor „legyintéssel elintézett” magyar egészségügy jobban működött, mint a legtöbb gazdagabb ország egészségügye. Rámutatott: nem szabad elfelejteni, hogy az emberek átlagos egészségügyi állapota nagyban befolyásolta a járvány mutatóit is, ezért is különösen fontos a betegségek megelőzése, erre nagy figyelmet kell fordítani. Kitért arra, hogy a szűrések újraindultak, de az országos szűrőprogramokat még fejleszteni kell. Hangsúlyozta: a szűrések ingyenesek, és bár a betegségeket még a korai stádiumában felismerhetik általuk, mégsem él ezzel az emberek nagy része, a behívottak átlagosan negyven százaléka jelenik meg a vizsgálaton. A méhnyakrákszűrés esetén hatvan százalék ez az arány, a vastag- és végbélszűréseknél a behívottak 27 százaléka élt a lehetőséggel, ezen is van mit javítani – hívta fel a figyelmet, hozzátéve, a tüdőszűréseknél is lehet növelni a részvételt.

Pócs János, a térség fideszes országgyűlési képviselője azt mondta, olyan időszakon van túl az ország, amikor az orvosok, ápolók, egészségügyi dolgozók nemcsak gyógyítottak, hanem a vállukon hordozták a családok terheit. Kijelentette: az egészségügyi dolgozók munkáját senkinek nincs joga kritizálni. A bírálatot méltatlannak nevezve.

Csiki Zoltán, a Jászberényi Szent Erzsébet Kórház főigazgatója arról beszélt, hogy a Semmelweis-napon meg tudnak állni, át tudják tekinteni, milyen „csodák és nehézségek” voltak tapasztalhatók az elmúlt időszakban. Fontosnak nevezte a kórházintegrációt, és a célok között említette az ellátások biztosítását a lakossághoz közel, a precíz, fejlett diagnosztikát, a folyamatos ellátást, az egynapos ellátások fejlesztését.

Az elismeréseket Rétvári Bence, Pócs János, Csiki Zoltán és Piroska Miklós, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet főigazgatója adta át. Életműdíjat kapott a jászberényi kórház központi műtőjében dolgozó Szabóné Baráth Judit. Az emlékérmeket Sisa Balázs készítette.

A Semmelweis-nap a magyar egészségügy napja, amit 1992 óta minden év július 1-jén tartanak Magyarországon. 1818-ban ezen a napon született Semmelweis Ignác szülész-nőgyógyász, a gyermekágyi láz kóroktanának megfejtője.

Borítókép: Rétvári Bence (Fotó: Balogh Zoltán)