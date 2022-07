Szabadtéri tűzben idén eddig már heten meghaltak

Az idén az elmúlt tíz év átlagát messze meghaladó számú tűzeset történt Magyarországon – közölte Rétvári Bence. A szabadtéri tüzek fellobbanásának veszélyére, a megelőzés szükségességére hívta fel a figyelmet a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára szerdán sajtótájékoztatón, Budapesten.

Rétvári Bence hangsúlyozta, hogy február 1-je óta tizenegyezer szabadtéri tűzesetnél kellett beavatkozniuk a tűzoltóknak, és több mint 47 ezer hektáron pusztítottak a lángok. A miniszter-helyettes emlékeztetett arra, hogy 2022-ben már két alkalommal is kihirdették az országos tűzgyújtási tilalmat, amely július 2. óta jelenleg is hatályban van.

Ismertetése szerint idén az eddigi legnagyobb szabadtéri tűze a Hortobágyon pusztított július 19-én, amikor 750 hektárnyi területen égett a növényzet. A lángokat 110 tűzoltó és 28 jármű bevetésével négy nap alatt sikerült megfékezni.

Tanyákat is veszélyeztetett a hortobágyi tűzvész. Fotó: Természetvédelmi Őrszolgálat/Szilágyi Attila

A legnagyobb erőket, 180 tűzoltó és 48 jármű bevetését egy Kiskunhalas közelében, július 21-én keletkezett szabadtéri tűz eloltása igényelte.

Az államtitkár arra kért mindenkit, hogy tanúsítson felelős magatartást. Ügyeljen arra mindenki, hogy ne dobjon el égő csikket, a tűz fellobbanását segítő üveg- vagy fémtárgyat, és tartsa be a tűzgyújtási tilalom szabályait.

A sajtótájékoztatón elhangzott: az idén eddig szabad területen keletkezett tűz miatt hét ember meghalt, 55-en pedig megsérültek.

Fülep Zoltán tűzoltó ezredes, országos tűzoltósági főfelügyelő a tűzesetek nagyságrendjének érzékeltetésére elmondta, hogy

az elmúlt év egészében hétezer hektáron pusztított szabadtéri tűz, miközben az idén, csak július 25-ig, már több mint 47 ezer hektáron. Ez nagy megterhelést jelent a katasztrófavédelem munkatársai számára, és a járműparkot is amortizálja.Ezért a tűzoltósági főfelügyelő is felelős magatartásra szólította fel a lakosságot a tüzek megelőzése érdekében.

Ugyan a kerti grillezés, bográcsozás nem tiltott, de arra kérnek mindenkit, hogy egyetlen másodpercre se hagyja magára a tüzet, és lehetőség szerint ott se égessenek zöldhulladékot, ahol ezt az önkormányzat engedélyezi – hangsúlyozta Fülep Zoltán tűzoltó ezredes.

Tilos a tűzgyújtás!

Az ország teljes területén, az erdőterületeken, valamint a fásításokban és az ezek kétszáz méteres körzetén belül található külterületi ingatlanokon – visszavonásig – tilos a tűzgyújtás, beleértve a tűzrakó helyeket is. Ugyancsak tilos a parlag- és gazégetés.

Kerten belül zöldhulladékot csak abban az esetben lehet égetni, amennyiben azt az önkormányzat rendeletben engedélyezi.

A tüzet soha nem szabad felügyelet nélkül hagyni.

Mindig legyen a közelben oltóvíz és egy szerszám, amellyel a tűz kordában tartható.

Ha feltámad a szél, az égetést abba kell hagyni.

Ha az önkormányzatnak nincs a kertizöldhulladék-égetést szabályozó rendelete, tilos a kertben száraz növényeket égetni.

Kommunális hulladékot égetni sehol sem szabad.

Tarlót és nádast égetni az egész országban tilos.

A tűzgyújtási tilalom nem vonatkozik a kerti szalonnasütésre, grillezésre, bográcsozásra.

Ne dobjuk el az égő cigarettacsikket!

Ha valaki tüzet észlel, hívja a 112-es segélyhívó számot.

A tűzvédelmi rendelkezések megszegése, erdővédelmi vagy tűzvédelmi bírsággal sújtható, amely százezertől hárommillió forintig terjedhet.

Egy nap, egy megye, hat tűz

A helyzet súlyosságát jelzi, hogy hat szabadtéri tűz is volt kedden is Hajdú-Bihar megyében.

Egyetlen nap alatt hat szabadtéri tüzet is meg kellett fékezniük a hajdúsági tűzoltóknak. Fotó: Katasztrófavédelem

Először Hajdúhadházra, a Nefelejcs utcába riasztották a tűzoltókat. Öthektáros területen peremégéssel lángolt az erdő aljnövényzete. A tüzet a hajdúböszörményi hivatásos tűzoltók oltották el, de pluszvízszállítókra is szükség volt, ezek Debrecenből és Hajdúnánásról érkeztek. Tíz hektáron füstölt szintén aljnövényzet Nyírmihálydiban, a Szőlő utcában. A nyíradonyi és a debreceni hivatásos, valamint a szakolyi önkormányzati egységek vízsugarakkal szüntették meg a füstölést. Pocsaj külterületén cserjés égett háromszáz négyzetméteren. A létavértesi önkormányzati tűzoltók vonultak a helyszínre, akik vízsugárral és kéziszerszámokkal oltották el a tüzet. Hajdúszováton, az Ady Endre utcában a nádas égett. Az egyhektáros területet a debreceni és a hajdúszoboszlói hivatásos tűzoltók oltották el, de Berettyóújfaluból is érkezett vízszállító a területre. Hajdúböszörmény és Hajdúhadház között foltokban az erdő aljnövényzete égett, a tüzet a debreceni hivatásos tűzoltók fékezték meg. Fülöpön, a Tótfalu utcában egy hektáron égett az avar négy körbála és fóliasátor is. A nyírbátori és a nyíradonyi hivatásos tűzoltók négy vízsugárral oltották el a lángokat.

Borítókép: Rétvári Bence, a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára (jobbra) és Fülep Zoltán tűzoltó ezredes a szabadtéri tüzek magyarországi alakulásáról tartott sajtótájékoztatón (Fotó: MTI/Balogh Zoltán)