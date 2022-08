Hadházy kész az együttműködésre

– Ebben a helyzetben a társelnökökkel együtt tíz pártvezetőnek kellene egyeztetnie egymással, ám ilyen széles összefogásra sehol sem akad példa – hangsúlyozta az elemző. Kiemelte: egyik pártelnök sem akar áldozatot hozni, de szükség lehet arra, hogy a 2024-es európai parlamenti választáson a kisebb támogatottságú baloldali pártok (az LMP, a Párbeszéd, az MSZP és a Jobbik) összefogjanak, mivel önállóan kevés esélyük van mandátumhoz jutni. Emellett Nagy Ervin szerint az önkormányzati választáson is együttműködhetnek a baloldali pártok. Ha nem fognak össze, azzal instabilitást mutatnak, pedig egy olyan válsághelyzetben, mint ami jelenleg tapasztalható, a kormánypártok által is mutatott stabilitást várják el a választók – tette hozzá.

– A baloldali törpepártok a következő két évben nem fognak megerősödni, ez pedig annak is köszönhető, hogy a politikai víziójuk évtizedes lemaradásban van – húzta alá az elemző, aki szerint történelmi töredezettség figyelhető meg a baloldalon, mivel soha ennyi balliberális párt nem volt jelen a magyar politikában, mint most. Emellett a XXI. Század Intézet elemzője rámutatott arra is, hogy a Momentum és a Demokratikus Koalíció lépéselőnyben van, de az országgyűlési választás óta tovább csökken a baloldal népszerűsége.

Borítókép: Hadházy Ákos (Fotó: Bíró László)