Az EP-választásra alakulhat meg Márki-Zay pártja

A hódmezővásárhelyi városvezető lapunknak elmondta, hogy a 2024-es európai parlamenti választáson – amit egy napon fognak tartani az önkormányzati választással – már elindulhatnak. Mint fogalmazott, „esélyes, hogy lesz egy nem tolvaj konzervatív párt”. Továbbá Márki-Zay Péter kérdésünkre közölte azt is, hogy

a hiteles ellenzéki szereplők közül bárkivel együttműködnek, aki leváltaná a kormányt, egyedül a Demokratikus Koalícióval kizárt ez a kooperáció.

Ez nem meglepő, hiszen – ahogy arról lapunk is beszámolt – hetek óta áll a bál Márki-Zay Péter és a DK között. Legutóbb a Mindenki Magyarországa Mozgalom (MMM) elnöke úgy vélekedett, hogy Gyurcsány nem akart kormányváltást, a DK-szavazókat a párt elnöke tudatosan ellene hangolta, és az a célja is teljesült, hogy a legnagyobb ellenzéki frakció vezetőjeként kerüljön be a parlamentbe. A Gyurcsány és Márki-Zay közti háború azután robbant ki, hogy néhány hete a hódmezővásárhelyi polgármester bejelentette: az MMM nem támogatja a Gyurcsány-párt jelöltjeit az időközi választásokon. Később Márki-Zay hangot adott annak a véleményének, hogy „Gyurcsány Ferenc hiteltelen és alkalmatlan”. Továbbá az MMM szerint nem lehet hiteles alternatíva egy olyan volt kormányfő, akinek „hatalma idején azonosítószám nélküli rendőrök földön fekvő ártalmatlan embereket rugdosnak és ütlegelnek.

Eközben Gyurcsány Ferenc tegnap megint arról értekezett a Facebook-oldalán, hogy „készülnek”. A DK vezér legutóbbi bejegyzésében úgy fogalmaz:

Ilyen, amikor megérkezik a valóság. Végetek van. Mi meg készülünk.

A Fidesz-frakció reagált Gyurcsány bejegyzésére, amiben leírták: „a baloldal fűt-fát ígért a magyar embereknek, de csak adó- és rezsiemeléseket hozott a nyakukra. Kormányzásuk alatt se háború, se válság nem volt, mégis bedöntötték a gazdaságot.” Hozzátették: „A valóság Gyurcsány Ferenc őszödi beszédével érkezett meg, hazudtak »reggel, éjjel meg este«, ahogy azóta is”.