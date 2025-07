Kós Hubert odapörkölt az oroszoknak, kész visszavágni Budapestért a vb-n

Tavaly decemberben Budapesten rendezték a rövidpályás világbajnokságot, amely azért is volt különleges, mert az volt az első világverseny, amelyen visszatérhettek a háború miatt kitiltott orosz úszók. Kós Hubert fantasztikus formában versenyzett, sorra döntötte meg az országos csúcsokat, olimpiai bajnok számában, 200 háton aranyat szerzett, és akkor először 100 háton is harcban volt a győzelemért, végül mindössze három századdal kikapott Miron Lifincevtől. Igen, egy orosz úszótól.

Kós Hubert a legjobb idővel döntős férfi 100 méteres hátúszásban a szingapúri vizes világbajnokságon. Fotó: MTI Fotószerkesztőség/Illyés Tibor

Kós Hubert a budapesti vb-ezüst után elismerően beszélt az orosz úszókról, bár szavai első hallásra némileg félreérthetők is lehettek.

– A hajrában mindent kiadtam magamból, amit tudok, ez most így sikerült. Ilyen az, amikor visszaengedik az oroszokat, ők tudnak azért versenyezni, ezt most láthattuk – mondta akkor.

Most pedig Szingapúrban, a nagy medencés vb-n Kós Hubert nem győzte hangsúlyozni, hogy legfőbb célja a fő száma, a 200 hát megnyerése mellett az, hogy több számban is odaérjen a dobogóra, a 100 hát pedig különösen motiválja. Többek közt azért is, hogy Lifincevnek is visszavághasson.

Kós Hubert komoly lépést tett ebbe az irányba hétfőn, ugyanis rendkívül szoros mezőnyben, a legjobb idővel jutott be a keddi döntőbe. A középdöntőben a magyar klasszis három századdal megjavította az áprilisi ob-n úszott legjobbját, egyben az országos csúcsot. Kós 52,21 másodperces idővel lett a középdöntők legjobbja.

Mögötte rögtön egy orosz, Kliment Kolsenyikov következik 52,26-tal, a szám olimpiai bajnoka, az olasz Thomas Ceccon 53,35-tel a negyedik helyen jutott be a döntőbe. S Lifincev? Nos, a 19 éves orosz tehetség majdnem pórul járt, csak a nyolcadik helyen csúszott be a fináléba. A mezőny erejét jelzi, hogy közte és Kós között mindössze 35 század volt a különbség.

Kós Hubert a legjobb, de az oroszok veszélyt jelenthetnek a döntőben

2025-ben egyébként Kolesnyikov vezette a világranglistát, aki korábban 52,04-re is képes volt már, Lifincevnek pedig van 52,15-ös ideje idénről. Kósnak tehát a döntőben még tovább kell javulnia, a remélt éremhez újabb országos csúcsra lehet szükség. De világcsúcsra (51,60) a magyar klasszis szerint nem.

– Nagyon jó volt, talán egy picit fáradtabbnak éreztem magam a futam előtt, mint szerettem volna. A tegnapi száz gyors a váltóval azért jobban fájt, ott nagyon meg kellett nyomni, itt még annyira nem – nyilatkozta Kós Hubert.

A szám másik magyar indulója, Jászó Ádám 53,62 másodperccel a 15. helyen kiesett.