Hamarosan engedélyezhetik a Pfizer és a Moderna új vakcináit

Javulnak a járványügyi mutatók, a fertőzöttek, az elhunytak és a kórházban ápoltak számát illetően is csökkenés tapasztalható.

A Koronavírus.gov.hu legfrissebb tájékoztatása szerint az elmúlt héten 12 157 új fertőzöttet igazoltak Magyarországon, valamint száz, többségében idős krónikus beteg vesztette életét. Szintén pozitív, hogy a fertőzöttek és az elhunytak számával együtt a kórházban ápoltak száma is mérséklődött, a korábbi 1251 főhöz képest jelenleg 978 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, és 23 beteg van lélegeztetőgépen.

Országos átlagban csökkenést mutat a koronavírus örökítőanyagának koncentrációja is a szennyvizekben.

A Nemzeti Népegészségügyi Központ adatai szerint a 34. héten a vizsgált városok közül egyedül Salgótarjánban figyelhető meg emelkedő tendencia, Budapest északi és központi szennyvíztisztítójának mintájában, valamint Szegeden, Székesfehérváron, Szolnokon, Szombathelyen és Zalaegerszegen viszont csökkenés tapasztalható. A többi településen stagnáló a tendencia.

Közben a beoltottak száma is folyamatosan emelkedik: a program kezdete óta összesen 6 416 363 főt oltottak be, közülük 6 202 522-en a második, 3 894 442-en a harmadik, 334 870-en már a negyedik oltást is megkapták. A kormány továbbra is biztosítja az oltás lehetőségét. A vakcinák a háziorvosoktól, a házi gyermekorvosoktól és a kórházi oltópontokon is igényelhetőek, ahová péntekenként akár időpontfoglalás nélkül is lehet menni.

Sajtóhírek szerint

hamarosan már a Pfizer és a Moderna által fejlesztett, az eredeti vírustörzs és omikron BA.1 alvariáns ellen is hatásos vakcinák is elérhetőek lesznek, az Európai Gyógyszerügynökség (EMA) szeptember 1-jei rendkívüli ülésén dönthet a gyártók által fejlesztett védőoltásokról.

Az új Moderna-vakcinát Európában egyelőre még csak az Egyesült Királyság gyógyszerhatósága engedélyezte a felnőttek számára. Szeptember elején pedig Németországba is megérkezhetnek az új készítmények, a Pfizer/BioNTech-oltóanyagból szeptember 5-től két hét alatt nagyjából tízmillió adag érkezik, a Moderna-féle vakcinából egy 2,38 millió adagból álló szállítmányt várnak. Mint Karl Lauterbach, Németország egészségügyi miniszterének tájékoztatásából kiderült, az omikron BA.1 alvariáns ellen fejlesztett vakcinák jóval hatékonyabbak a BA.5-tel szemben, mint az eddig használt, „első generációs” oltóanyagok, ami „döntő jelentőségű tényező lehet” a fokozottan veszélyeztetett csoportok védelmében.

A Pfizer és a Moderna ugyanakkor a BA.4 és a BA.5 alváltozatok ellen is védőoltásokat fejlesztett ki, amelyek vizsgálatát augusztus 9-én az EMA is megkezdte.

A gyártók a BA.4 és a BA.5 alvariáns ellen védelmet nyújtó, és az eredeti vírusvariáns ellen is hatékony vakcina engedélyeztetését nemrégiben az Egyesült Államokban is kezdeményezték.