Iskolakezdés együtt! címmel rászoruló iskolásoknak indított gyűjtést az Ökumenikus Segélyszervezet

Az általános áremelkedés jelentősen növeli az iskolakezdés költségeit, a tanszerek ára csak az elmúlt hónapokban mintegy 10 százalékkal emelkedett. A tavalyi árakhoz képest a papírtermékek 40-50 százalékkal, a műanyagtermékek 30 százalékkal, a textiltermékek 25 százalékkal kerülnek többe

– hívta fel a figyelmet Gáncs Kristóf, az Ökumenikus Segélyszervezet kommunikációs igazgatója a kampány indító sajtótájékoztatóján. Hozzátette: az Ökumenikus Segélyszervezet a nyár folyamán idén is a legszegényebb családokból választotta ki az adománygyűjtésből támogatni kívánt gyerekeket a szervezet intézményeinek látóköréből.

A segélyszervezet által összeállított csomagok tehát többet jelentenek egy ajándéknál a legszegényebb gyerekeknek, mert egy jó minőségű tolltartó, füzetcsomag, tornazsák vagy ünneplő ruha esélyt kínál arra, hogy ők is büszkén és örömmel ülhessenek be az iskolapadba. A Társadalomkutató Kft. friss felmérésének eredményeit Juhász Gyula projektigazgató ismertette, aki kifejtette: bár az előző évekhez képest több iskoláskorú gyermeket nevelő család él jobb körülmények között a valós kormányzati segítségnek köszönhetően, de sok család számára így is jelentős, nehezen megoldható, kisebb részük számára pedig vállalhatatlanul nagy teher az iskolakezdés. A kutatásból kiderült, hogy sok iskoláskorú gyermeket nevelő család az utazásról, nyaralásról mond le, valamint a közlekedési és élelmiszerköltségeket csökkenti, míg a legnagyobb terhet az új ruha és cipő beszerzése jelenti a tanévkezdéskor. Elmondta: az előző évekhez képest megduplázódott azok száma, akik több mint 50 ezer forint kiadással számolnak, míg a megkérdezett családok negyede 30-50 ezer forint közötti beiskolázási költséggel tervez gyermekenként.

Wolf Kati énekesnő a kezdetektől az Iskolakezdés együtt! elevezésű kampány arca. A sajtótájékoztatón felidézte a rászoruló családoknál tett látogatásait, amelyekkel kapcsolatban elmondta, hogy minden alkalommal arról bizonyosodott meg, hogy jó helyre, a legszegényebb családokhoz került az Ökumenikus Segélyszervezet iskolakezdési támogatása. Lékai-Kiss Ramóna, a szervezet önkéntese – aki a kampány tévé- és rádióreklámjaihoz kölcsönözte a hangját idén is – az összefogás fontosságára hívta fel a figyelmet.

A esemény végén a résztvevők üres iskolatáskából rakták ki a 1353-as adományvonal számait. A figyelemfelhívó akció azt szimbolizálja, hogy minden adomány számít, hiszen azoknak köszönhetően tudja a segélyszervezet megtölteni a rászoruló gyerekek iskolatáskáit tanszerekkel.

Az augusztusi segélyakció mellett az Ökumenikus Segélyszervezet idén is vállalja, hogy a csomagok összeállításához szükséges pénzen felül beérkező adományokat a gyermekek felzárkózását segítő egész éves munkája támogatására fordítja. Kapaszkodó programjában az ország húsz pontján több ezer gyermek számára biztosít rendszeres fejlesztő foglalkozásokat a szegénység okozta hátrányok leküzdéséhez.

A 1353-as adományvonal tárcsázása hívásonként vagy SMS-enként 250 forint támogatást jelent. Az adományozás részleteiről a www.iskolakezdesegyutt.hu oldalon lehet tájékozódni.

Borítókép: a kampány résztvevői (Fotó: Mirkó István)