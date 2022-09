Kanász-Nagy Máté, az LMP országgyűlési képviselője azonnali kérdésében arról értekezett, hogy szerinte a kormány által kitalált energiaellátási rendszer fenntarthatatlan. Továbbá ismertette, hogy a pártjának vannak javaslatai a témában, többek között a szél-, valamint a napenergiával kapcsolatban.

– A nemzetstratégiai célokat ne fordítsuk egymással szembe

– válaszolta Orbán Viktor. A kormányfő kiemelte, hogy a telekommunikáció legalább olyan fontos, mint más területek, így a Vodafone megvásárlását nem állítaná szembe a szélenergia hasznosításával.

– Egyelőre nem dőlt el a szélenergia hasznosításának a jövője Magyarországon. Atomenergia nélkül nem tudjuk megoldani Magyarország energiaellátását – mondta a kormányfő. Mint jelezte, a 16 ezermilliárd forintos energiarendszer-modernizálás is része a kormány terveinek és ez nagyrészt a hálózat modernizálását jelenti. Orbán Viktor arról is beszélt, hogy folyamatosan elemzik a már működő szélturbinák eredményeit. A viták is erről szólnak.

A miniszterelnök rögzítette, hogy felmerült a napenergiát terhelő adó csökkentése, azonban akkora mértékű a profit a naperőműveknél, hogy a kormány úgy döntött, nekik is hozzá kell járulniuk a rezsialaphoz. Később azonban csökkentenék a járulékaikat.

