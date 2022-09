Gulyás Gergely: A kommunisták utolsó menedéke a budai hegyekben van

– Egyszerre fontos és szimbolikus eredmény, hogy Dunai Mónika képviselőtársunk itt győzelmet tudott aratni. Azt mutatja – és ezt az időközi választások eredményei is megerősítik –, hogy Budapesten is tudunk nyerni. A rendszerváltoztatás óta van egy olyan választójogi rendszerünk, amely Budapesten az ellenzéknek kedvez, mert csekély többséggel is meg tudja szerezni az egyéni mandátumok többségét – nyilatkozta Gulyás Gergely a 888.hu-nak.

A Miniszterelnökséget vezető miniszter elmondta, azt látják, hogy soha olyan jól nem szerepelt a Fidesz Budapesten, mint 2019-ben, a fővárosi választók közel 43 százalékának bizalmát sikerült kiérdemelniük. Mint mondta, sok szoros küzdelem volt a fővárosban, de ez egyelőre csak Rákosmentén volt elegendő arra, hogy egyéni mandátumot is szerezzenek.

– Pesten fej-fej mellett állunk a baloldallal, a fővároson kívül a városokban – ideértve a megyei jogú városokat is – és a falvakban sehol nincsenek.

Sosem gondoltam volna, hogy a kommunisták utolsó menedéke a budai hegyekben lesz.

Mindenesetre az eredmény Budapesten is még több munkára kell hogy sarkalljon bennünket, és akkor bízhatunk benne, hogy itt is egyre több olyan választókerület lesz, ahol Dunai Mónika képviselő asszonyhoz hasonló sikereket tudnak elérni a jelöltjeink – jelentette ki a tárcavezető.

Gulyás elárulta, a kormány valóban sokat költött sportra az elmúlt években. A baloldalon a stadionépítéseket ebből azért emelték ki, mert azt találták a legtámadhatóbbnak. Szerinte ha valaki belegondol abba, hogy az olaszok elleni meccsre az első tíz órában 200 ezer jegyigénylés érkezett a Puskás Ferenc Stadionba, akkor inkább azt lehet felvetni: nem építettünk-e túl kicsi stadiont. Szerinte az élet alapvetően igazolta ezeket a döntéseket. – 2019-re minden új stadion megépült, ezért most már az örök károgóknak is érdemesebb azért drukkolni, hogy legyenek olyan nagy nemzeti sportteljesítmények, amelyekre minden magyar büszke lehet. Még azok is, akik mindent megtettek azért, hogy ne biztosítsuk a sikerek eléréséhez szükséges feltételeket. Az, hogy oda-vissza megvertük az angolokat, most pedig Németországban arattunk győzelmet, önmagában is bizonyítja, hogy a sportra és a „sportok királyára”, a focira fordított pénzek nem hiábavaló kiadások – jelentette ki. Gulyás úgy véli, minden sportsiker erősíti a nemzeti öntudatot, ebben a labdarúgásnak kiemelt szerepe van. – Az az igazságtalan, de a valóságnak megfelelő helyzet, hogy számtalan sportágban lehet valaki világklasszis, nyerhet olimpiai aranyérmet, de a labdarúgásban elért győzelmek közösségi értékével semmi nem tud felérni – zárta gondolatait a miniszter.

Borítókép: Gulyás Gergely (Fotó: Illyés Tibor)