Nem kapott irodát Jakab mozgalma

Jakab tehát nem pusztán blöffölt, de fenti kijelentése jogi aggályokat is felvet. Jakab Péter ugyanis jelenleg független országgyűlési képviselő, mozgalma pedig nem szerepelt az áprilisi választásokon részt vevő jelölő szervezetek között. Akkor még ugyanis a Jobbik tagjaként vett részt a baloldali összefogásban, és a Jobbik frakciójába ült be. Igaz, Jakab augusztus elején kilépett a Jobbikból, és augusztus 20-án bejelentette új politikai szervezetét, a Nép Pártján Mozgalmat, amit a bíróság.hu elektronikus nyilvántartása szerint hivatalosan még nem jegyeztek be.