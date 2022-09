Vége a vakációnak, ma becsengetnek a diákoknak

Az Oktatási Hivatal (OH) tájékoztatása szerint a 2022/2023-as tanévben az általános iskolákban várhatóan 720 ezer diák tanul, a középfokú intézményekben pedig 510 ezer fiatalt oktatnak majd. A pontos tanulói létszám adatait az októberi köznevelési statisztika zárása után lehet megmondani. A hatodik életévüket augusztus 31-ig betöltött gyermekek, azaz a tanköteles korúak száma több mint 97 ezer. A tankötelezettség kezdő időpontjának halasztására idén a szülők 21 353 kérelmet nyújtottak be, ezek közül az OH 20 712 helyt adó határozatot hozott.

A háború okozta energiaválság és a megnövekedett gyártási költségek ellenére a kormány idén is ingyenesen biztosítja minden, a köznevelésben és a szakképzésben tanuló fiatalnak a tankönyveket.

A mintegy 4100 iskola idén 11,8 milliárd forint értékben rendelt köteteket, ebből 329 millió forintot költöttek speciális nevelési igényű gyerekeknek szóló taneszközökre. Az összesen 13 millió tankönyvet augusztus folyamán szállították ki az intézményekbe.