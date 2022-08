– Harminchat éve vagyok a pályán, és azt tapasztalom, hogy egyre több olyan elváltozást találunk a gyerekeknél, amelyeket korábban csak tankönyvben láttunk – fogalmazott a védőnő, majd hozzátette: van iskola, ahol szinte minden ritka betegség előfordul, de olyan intézmény is, ahol a pszichés állapotok okoznak problémákat.

Az idei konferencián is számos aktuális problémáról tartottak előadást, köztük a gyermekkori fejfájás kezelésének fontosságáról, az Európában egyedülálló mindennapos testnevelés jelentőségéről, a pszichoaktív szerek használatának megelőzéséről, de a digitális tudatosságról és a szexuális szocializációról is.

– Egy-egy elváltozást kísérnünk és menedzselnünk kell. Ma már rengeteg, a normálistól eltérő problémát megnevezünk: minden évben, minden évfolyamban van legalább egy teljesítménykényszeres, pánikbeteg gyermek, akit korábban lehet, hogy csupán hisztisnek neveztünk volna. Ilyenkor azonnal futunk, hogy megnyugtassuk őt és az osztályt is. De előfordulnak rosszullétek, balesetek is – idézte fel Patik Edit a kirívóbb eseteket.

Arról is beszélt a védőnő, hogy nehéz behatárolniuk, hogy lelki, mentális vagy fizikai megbetegedésekről van-e szó, ugyanis sokszor fizikai tünetekkel jelentkeznek a lelki problémák, és csupán a beszélgetések során derül ki, hogy a gyermeknek pszichés problémája van, akit ilyenkor tovább tudnak küldeni az iskolapszichológushoz. Mint mondta, az iskolapszichológusokkal és a pedagógusokkal is remek az együttműködésük. Úgy fogalmazott:

a gyermekek érdeke mindent felülír, ahol jó a viszony az iskola és a védőnők között, ott szárnyalni lehet.

Patik Edit hangsúlyozta, ők azért vannak, hogy a gyerekek jólétét biztosítsák.

Értő figyelemmel, nyitott füllel kell járni, hogy kigyulladjon a piros lámpa. Meg kell hallanunk azt az egy mondatot, amely a segélykérést jelenti. Olyan ügyeket tárhatunk fel a beszélgetések során, amelyből például legutóbb egy hároméves gyámügyi folyamat lett. Védőnőként több időnk van a beszélgetésre, mint egy háziorvosnak. Folytatjuk, amit a területi védőnő elkezdett, továbbá a szűrővizsgálatok alkalmával beszélgetünk a gyerekekkel: előfordul, hogy egy gyermek szűrővizsgálata egy órán át tart

– ismertette a MAVE szakmai alelnöke.

Kiemelte: iskolakezdéskor rengeteg a munkájuk, hiszen szeptemberben és októberben az általános iskolákban meg kell szervezni és előkészíteni a védőoltások beadását, a tetűszűrés is kiemelt feladatuk, de a szakmunkásiskolákban az alkalmassági vizsgálatok lebonyolítása is a védőnői szűrővizsgálatok része. Patik Edit arról is beszámolt, hogy ez az egész tanév megszervezésének időszaka is: egyeztetniük kell az iskolaorvossal, a pszichológussal, hogy milyen előadásokat szeretnének felajánlani, milyen egészség- és fenntarthatósági hetekbe tudnak bekapcsolódni.

– Nem ellenőrző funkciót látunk el, tényleg segítő szakemberek vagyunk, és mindig a legjobbat akarjuk a családoknak és az iskolában a gyerekeknek is

– hívta fel a figyelmet a védőnő.