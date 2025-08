Menczer Tamás: Igazságot akarunk!

Zelenszkij akcióban. Sajtóhírek szerint az ukrán Állami Nyomozó Iroda nem indít nyomozást Sebestyén József agyonverésével kapcsolatban. Mondván nincs elég bizonyíték – írta közösségi oldalán Menczer Tamás, hozzátéve:

Ha ez igaz, az vérlázító és elfogadhatatlan. Egy magyar és uniós állampolgárt kényszersorozás során agyonvernek, és az ukrán hatóságok nem nyomoznak. Mindent a szőnyeg alá akarnak söpörni.

Menczer Tamás úgy folytatta:

Ezt nem fogjuk csendben végignézni. Követeljük a nyomozás elindítását és a felelősök megbüntetését! Aki hallgat, az cinkos. Igazságot akarunk! Ukrajna csak azt bizonyítja be, hogy nem méltó az uniós tagságra. Előbb agyonvernek egy embert, aztán el akarják tussolni. Ott vagyunk Sebestyén József családja mellett.

Amint arról beszámoltunk, információink szerint nem indul nyomozás a kárpátaljai férfi halálának ügyében, aki kényszersorozás áldozata lett. Sebestyén József, halála előtt, maga is nyilatkozatot tett az elszenvedett kínzásokról, és családja is beszámolt a férfi brutális bántalmazásáról, amelyet fotók és videók is igazolnak.