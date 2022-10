A keresztények kiirtásáról fantáziáló újságírót igazolt a józsefvárosi önkormányzati lap

– Idézet következik: „Legszívesebben kiirtanám az összes keresztényt.” Ez Bajtai Zoltántól származik, akit Pikó András foglalkoztat a józsefvárosi közszolgálati (!) újságnál, mellesleg keresztény adófizetők pénzén is – írta közösségi oldalán Kocsis Máté.

A Fidesz frakcióvezetője, aki korábban a VIII. kerület polgármestere, és országgyűlési képviselője is volt most azt a kérdést tette fel a kerületet jelenleg vezető baloldali polgármesternek:

Meddig még, Pikó úr?

Bajtainak egyébként a fideszes politikus által idézett kijelentése miatt kellett annak idején távoznia a Tilos Rádióból, ahol műsorvezető volt – derül ki a Hírnyolc.hu cikkéből. Azt írják, a punkzenészként is tevékenykedő újságíró a HVG-nek is írt egy időben, azonban onnan is távoznia kellett, állítólag emiatt a 2003-as kijelentése miatt. Kocsis Máté most azt írja, hogy ami nem fért bele a Tilosnak és a HVG-nek, az „belefér Pikónak.”

Borítókép: Pikó András polgármester (Fotó: Máté Krisztián/Ripost)