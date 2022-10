„A kormány legfontosabb feladatának tekinti, hogy megvédje a magyar családokat és a vállalkozásokat”

Az elmúlt években a baloldal, ezen belül ön és pártja, sőt a főváros közpénzből fizetett brüsszeli képviselői következetesen elutasították az atomenergiát, mindenhol – így Brüsszelben is – mindent megtettek, hogy az energiabiztonságot szavatoló paksi bővítést megakadályozzák, míg most ön a paksi áramban rejlő rendkívüli lehetőségekről és az atomenergiából kinyerhető olcsó energiáról írt levelet. Mivel az önök által minden eszközzel gáncsolt paksi bővítés még nem készült el, a most működő paksi blokkok Magyarország éves áramfogyasztásának mintegy harmadát fedezik. Az olcsó paksi áram teszi lehetővé, hogy a magyar családok az Európai Unió legalacsonyabb áramdíját fizessék