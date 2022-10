Dömötör Csaba: Nem azért erősödtünk 12 évig, hogy most ennek eredményét semmissé tegyük

A kormány által bevezetett árstopokat és a rezsicsökkentést kritizálta mai napirend előtti felszólalásában Lőcsei Lajos (Momentum) a parlamentben. A baloldali politikus szerint a választások után rezsit emelt a kormány, rázúdítják az emberekre a magasabb gáz-, villany- és élelmiszerárakat.

Lőcsei Lajos (Momentum) Fotó: Lőcsei Lajos / Facebook

– Az árstopos termékekből hiány van, a boltban nem pótolják ezeket a termékeket napközben

– fejtegette.

Az is probléma szerinte, hogy az árstopos tűzifáról Budapesten döntöttek, vidéken, ahol szükség van erre a tüzelőanyagra, túl sokat kell várni rá, egy összegben kell kifizetni, és a vásárlóknak maguknak kell fuvarozniuk.

Lőcsei Lajos állítása szerint tudja, hogy nehéz helyzetben van az ország. A momentumos politikus a vadászati kiállítást, a koronavírus-járvány idején beszerzett lélegeztetőgépeket, a határon túli magyar foci támogatását és a nemzeti konzultációt viszont fölöslegesnek tartja.

Szerinte az ezekre költött pénzekből a magyarországi családok tudtak volna szigetelést tenni a házukra, vagy nyílászárót cserélni.

A politikus szerint nincs más megoldás; a Momentum rezsimentő csomagját kell elfogadni, abban is az egyik legfontosabb az ő saját ötlete, amely alapján dupla mennyiségű rezsicsökkentett áramot kellene biztosítani azokon a felhasználási helyeken, ahol nincs bevezetve gáz.

Dömötör Csaba válaszát azzal kezdte, hogy valószínűleg a momentumos politikus is tudja, hogy nem igaz, hogy a kormány nem tett semmit. Emlékeztette arra a baloldali listán a parlamentbe jutott képviselőt, hogy az élelmiszerek áfacsökkentését a baloldal nem támogatta. Kiegészítette a napirend előtti felszólalást azzal is, hogy

jelenleg – a baloldali politikus által felsoroltakon felül – érvényben van a benzinárstop és a kamatstop is, amelyekről szintén a kormány döntött.

A Miniszterelnök Kabinetiroda államtitkára azt is felhozta, hogy a mostani válságos időszakban is fenntartják a családtámogatási rendszert, és továbbra is

elérhető az otthonfelújítási program, ami energetikai fejlesztésekre is használható.

– A baloldal nem támogatta ezeket az intézkedéseket, a miniszterelnök-jelöltjük sem, és az árnyékkormány illetékes tagjai sem – tette hozzá Dömötör Csaba. Szerinte először őket, a saját szövetségeseit kellene meggyőznie Lőcsei Lajosnak.

Az államtitkár szerint minden európai ország nagy gazdasági problémákkal néz most szembe, ennek egyik oka, hogy

Brüsszel rossz válaszokat adott a háborúra, és nem békét akar. Olyan döntéseket hoznak, amik nekünk fájnak a legjobban. A bajok legfőbb okozói az energiaszankciók.

– A szankciók nem ott működnek, ahol kellene. A háborút nem mi okoztuk, de a következményeit mi viseljük. Brüsszelnek felül kell vizsgálnia a politikáját – foglalta össze a kormány álláspontját Dömötör Csaba.

Az államtitkár emlékeztetett:

Nem azért erősödtünk 12 évig, és nem emiatt dolgoztak keményen a magyarok, hogy most rossz döntésekkel ennek eredményeit semmisé tegyük.

A Momentum képviselőjének még annyit mondott, hogy az említett rezsimentőcsomag megvalósításához először a kormány szankciók elleni küzdelméhez csatlakozzon.

Borítókép: Dömötör Csaba, a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára napirend előtti felszólalásra válaszol az Országgyűlés rendkívüli plenáris ülésén 2022. július 11-én Fotó: MTI/Bruzák Noémi