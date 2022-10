Finnországba is elért a nemzetközi baloldali propaganda-hadjárat

– Vejnemöjnen hamis muzsikája – avagy független újságírás finn módra – ezzel a címmel juttatott el szerkesztőségünkhöz közleményt a Magyar Nemzeti Médiaszövetség (MNMSZ)

Azt írták: szomorúan tapasztalják, hogy

már Finnországba is elért a nemzetközi baloldali médiazsoldosok által kidolgozott és immár kötelező, Magyarországot és a magyar jobboldali sajtót gyalázó propaganda-hadjárat.

– A recept egyszerű: végy egy hazai baloldali, lehetőleg Soros-finanszírozott médiumban, mondjuk az átlátszó.hu-n megjelent, tényekkel alá nem támasztott cikket. Nevezd el „független jelentésnek”, tedd hozzá, hogy az abban „leleplezett” szerkesztőség oroszbarát propagandát terjeszt a magyar kormány megbízásából, és máris kész egy remek lejárató cikk, ezúttal Finnország érdeklődő, de jobbat érdemlő népének – vázolta a helyzetet az MNMSZ.

Mint írták, így tett most az Uusi Suomi című finn „független” médiatermék is, ezúttal a V4NA hírügynökséget pécézve ki, amelyet nemes egyszerűséggel a magyar kormány és a Kreml propagandakarjának nevez a régióban. A dolgozat az újságírás alapvető szabályait teljesen figyelmen kívül hagyva egy korábbi Átlátszó-cikket dolgoz át, azt „független jelentésnek” titulálva. A forrást ugyan nem jelöli meg, és annak valóságtartalmát sem vizsgálja, viszont egyből hozzáteszi, hogy Magyarországon dúl a Nyugat-ellenes propaganda, amelynek egyik kulcsszereplője a V4NA, amely a szomszédos országokban is oroszbarát retorikát terjeszt.

Hozzátették: „Az a tény nem homályosítja el a szerző ideológiai éleslátását, hogy Magyarország elítélte az orosz agressziót, kiállt Ukrajna szuverenitása mellett, több mint 800 ezer ukrajnai menekültet fogadott be és megszavazta az uniós szankciókat. Az sem zavarja Vejnemöjnen kései elfajzott utódját, hogy a V4NA nemzetközi hírügynökség, és nem a magyar kormány álláspontját szokta közölni.”

– Tisztában vagyunk azzal, hogy szövetségünk nem tud hatással lenni a finnországi média színvonalára. Mindazonáltal felhívjuk a figyelmet arra: az újságírás egy szakma, amelynek a szabályait még a bértollnokoknak is illene betartaniuk. Semmilyen állítás nem állhat meg annak ellenőrzése és az érintett megkérdezése nélkül. A Magyar Nemzeti Médiaszövetség kiáll a V4NA igaztalanul megvádolt szerkesztősége mellett, egyben szomorúan tudatja, hogy a cikk nevét sem vállaló szerzőjének a Kalevala-díj odaítélését sem tudjuk támogatni – zárta közleményét az MNMSZ.

