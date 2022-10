Újabb részlet derült ki a nemzeti konzultációról + videó

A brüsszeli szankciós politika turizmust érintő hatásairól is kikérik az emberek véleményét a nemzeti konzultációban

– derült ki a kormányszóvivő Facebook-bejegyzéséből. Szentkirályi Alexandra kiemelte: a szankciók károkat okoznak az európai turizmusnak is, amely egyébként sincs könnyű helyzetben a világjárvány utáni időszakban. A beutazási korlátozások miatt jelentősen visszaesett az Oroszországból érkező turisták száma.

Az intézkedés pedig Magyarországot is érinti, különösen annak figyelembevételével, hogy a külföldről érkezők száma még mindig elmarad a járvány előtti szinttől

– mutatott rá, jelezve:

olyan ágazatról van szó, amely hazánkban több százezer embernek ad munkát.

A nemzeti konzultációban a nukleáris energiát érintő szankciókról is várják a magyarok véleményét, mivel az Európai Parlament, több tagállam és egyes hazai baloldali pártok a nukleáris energiát is bevonnák a szankciók körébe – tájékoztatott Steiner Attila. Az energetikáért felelős államtitkár szerint látni kell azonban azt is, hogy az orosz fűtőelemek helyettesítése rövid távon nem lehetséges. Ezért ha kiterjesztenék ezeket a szankciókat, azok veszélyeztetnék a stabil áramellátást és tovább növelnék az árakat. Tehát egy olyan kérdésről van szó, amely alapvetően meghatározza a magyar gazdaság működését és a családok biztonságát.

A szankciókról szóló nemzeti konzultációban – amely azt a célt szolgálja, hogy a magyar emberek is állást foglalhassanak – összesen hét kérdés lesz, a kérdőíven szereplő kérdések pedig a gázszankciókra is ki fognak térni.

A kérdések véglegesítése még zajlik, de várhatóan október közepétől érkeznek majd a kérdőívek, amelyeket online és postai úton is vissza lehet küldeni.

Borítókép: Nemzeti konzultációs ívet tartalmazó levelet dob be a postás a levélszekrénybe egy V. kerületi házban 2021-ben. (Fotó: MTI/Mónus Márton)