Márki-Zay szerencsétlenül időzített

– Márki-Zay Péter tovább osztja azt a történelmi töredezettséget, ami a baloldalon kialakult. Talán jobban tenné, ha ebben a helyzetben inkább magát védené vagy hallgatna. Ehelyett pártot alapít. Lehet, hogy menekülésről van szó, de ennél szerencsétlenebb időzítést nem találhatott volna. Ebben a dollárbaloldal-botrányban ő most védekező pozícióban van – nyilatkozta a Magyar Nemzetnek Nagy Ervin, a XXI. Század Intézet elemzője annak kapcsán, hogy Márki-Zay Péter bejelentette: pártot alapít. Mint ismert, a baloldal bukott miniszterelnök-jelöltje azt mondta, a polgári értékrendet fogják képviselni az „ezt immár elhagyó Fidesszel ellentétben”. Márki-Zay Péter szerint a Mindenki Magyarországa Mozgalom túl színes ahhoz, hogy kizárólag jobboldali vagy keresztény legyen. Nagy Ervin erre reagálva kifejtette,

Márki-Zay Péter nem tudja meghatározni önmagát a politikai palettán. – Nincs hitele, másrészről pedig nem tudja magát definiálni, identitásproblémája van, emiatt sem hiszem, hogy ez az egész ötlet sikeres lehet.

Most is arról beszél, hogy jobboldali, konzervatív, polgári pártot akar létrehozni, miközben az a politikai narratíva, amit tőle eddig megismertünk, az a globalista baloldal mondandójába illeszkedik – értékelt.

Az elemző emlékeztetett, Márki-Zay Péter április óta többször beszélt országos politikai ambícióiról, annak ellenére, hogy óriásit bukott az ellenzéki koalíció. – Már a bukás másnapján is célzott rá, hogy pártot akar létrehozni.

Célja ebben a helyzetben az, hogy a kampány alatt szerzett politikai tőkét, ismeretséget megpróbálja beleforgatni a következő időszakba, megpróbál felszínen maradni, megpróbál az országos politikában egy ilyen párt segítségével megmaradni

– mondta. Az elemző szerint Márki-Zay Péter nem érti, mi a különbség a politika és az üzleti élet között. Mint mondta, a politikában nem működik a „mindegy, hogy mit, csak beszéljenek rólam” stratégia. – Az üzleti életben ez beválhat, de ott sem mindig. Ha negatív kontextusban beszélnek egy politikusról, hiába hívja fel magára a figyelmet, nem tud valódi politikai haszonhoz jutni – részletezte.