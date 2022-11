Újabb momentumos politikust igazoltak Gyurcsányék

Nem csitul a baloldalon a DK-ba való átlépési hullám, most éppen a Momentum kecskeméti önkormányzati képviselője, Bodrozsán Alexandra jelentette be, hogy hat év után elhagyja pártját, politikai pályafutását pedig Gyurcsány Ferencéknél folytatja.

– Egy olyan szövetségesre leltem, aki biztosítja a szervezeti és szakmai támogatást a további fejlődéshez és a helyi építkezéshez – indokolta döntését közösségi oldalán Bodrozsán, aki rövid időn belül immár a második momentumos igazolása a Gyurcsány-pártnak. Alig egy hónapja ugyanis Déri Tibor, Újpest polgármestere jelentette be, hogy kilép a Momentumból, a Fővárosi Közgyűlésben pedig a DK frakciójához csatlakozik – a pártba egyelőre még nem lépett be.

Ismert: míg korábban leginkább az MSZP-ből léptek át a DK-ba, Gyurcsányék most már a teljes baloldali palettáról csábítanak át magukhoz politikusokat. Közéjük tartozik Szilágyi Szabolcs volt jobbikos miskolci önkormányzati képviselő, Szücs Balázs, a Párbeszéd erzsébetvárosi alpolgármestere, a párt egyik alapítója, illetve Erdősi Éva, az ellenzék volt közös csepeli polgármesterjelöltje, korábbi párbeszédes politikus.

Mindeközben Újbuda DK-s polgármestere, László Imre bejelentette, hogy újra megméreti magát a 2024-es önkormányzati választáson. Ami ennél érdekesebb, hogy László közölte azt is: újraválasztási elképzelései megvalósításához Molnár Gyulát, az MSZP egykori elnökét kéri fel, aki sajtóhírek szerint kabinetfőnöki minőségben látja majd el ezt a feladatot. Molnár tavaly ősszel még szocialistaként kezdte meg az ellenzéki előválasztást, de a kampányt már a DK jelöltjeként fejezte be, és bár sem egyéniben, sem listáról nem került be a parlamentbe, a bizalom megmaradt iránta, így már a nyáron – akkor még csak a kabinet tagjaként – csatlakozhatott az önkormányzatban László környezetéhez.

Egy szó mint száz: az MSZP egykori elnökének minden jel szerint kifizetődőnek bizonyult a váltás.

A Gyurcsány Ferencékhez való átigazolásokat várhatóan felerősíti az is, hogy az alapítástól érvényben lévő szabályt elhagyva a jövőben immár más pártok tagjai is beléphetnek a DK-ba.