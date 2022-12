A rengeteg csapadék árhullámokat okozott a Tiszán és mellékfolyóin

A Tiszán és mellékfolyóin egyes szakaszokon az elsőfokú készültséget vagy azt meghaladó vízszint is kialakulhat az ár levonulásával. A decemberben eddig érkezett csapadék már a magyarországi nagy tavak átlagvízállásán is megmutatkozik: emelkedett a Balaton és a Velencei-tó vízszintje is. A következő napok időjárása ugyanakkor nem ígér számottevő utánpótlást.