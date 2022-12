Lendületbe jöttek Gyurcsányék

Alakul a DK TV Elindult a Demokratikus Koalíció házi tévécsatornája, a DK TV. Az első, múlt pénteken bemutatott esti beszélgetős műsorban szerepelt többek között Kálmán Olga, Gréczy Zsolt, Kuncze Gábor és Vágó István is. Az 55 perces DK Szubjektívban különböző közéleti témában mondták fel a baloldal narratíváját. Vasárnap reggel a párt elnöke, Gyurcsány Ferenc is jelentkezett közösségi oldalán, ahol egy kisebb képgalériát is megosztott rajongóival arról, milyen is a tévéjük. – Alakul a DK TV – írta Gyurcsány. A pártelnök szerint van igény a műsorukra. A péntek esti DK Szubjektívet közönség előtt rögzítették, így a taps és a nevetés a jelenlévők reakciója volt. A nézők a műsor alatt többek között kifogásolták, ha csak online tévét indít a párt, nem fog sok emberhez eljutni a tartalom. Arról egyelőre nincs hír, hogy mikor lesz folytatás, csak annyit közöltek, hogy hetente új műsorral jelentkeznek.