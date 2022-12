Negyvenezer magyar áldozata van az emberkereskedelemnek

Könnyű a becserkészés online

Az okostelefonok és a közösségi média térnyerésével új front nyílt az elkövetők elleni küzdelemben, akik a szakértő szerint jellemzően bűnszervezetben, kijelölt feladatok alapján dolgoznak, és könnyű dolguk van, mert a gyermekek számára az online tér (Facebook, Instagram, TikTok) is valóságos.

– A kapcsolatfelvétel bárhol, bármikor megtörténhet, a „loverboy” pedig akár egyszerre több áldozatot is befűzhet, és többé nem feltétlenül kell jóképűnek, sármosnak lennie, mert az interneten bármilyen álcát felvehet – emelte ki Janka Csilla Eszter.

A szülők és a nevelők számára szinte lehetetlen utánkövetni az online kommunikációt, a gyerekek ráadásul sok esetben túl sok információt osztanak meg magukról, például azt, hogy mi érdekli őket, milyen zenét szeretnek, aktuálisan hogyan érzik magukat lelkileg. Ezekkel az információkkal pedig jelentősen megkönnyítik az elkövetők dolgát, akik kezdetben megértéssel, figyelemmel, ajándékok, egy szebb jövő ígéretével édesgetik magukhoz az áldozatokat, majd ezt követi a megfélemlítés, a fenyegetés és az erőszak szakasza.

Össze kell fogni

Az emberkereskedelem és a szexuális kizsákmányolás áldozatai és a potenciális áldozatok sok esetben az iskolákban, valamint a szociális és kórházi ellátásban is jelen vannak. Éppen ezért kiemelten fontos, hogy az ezekben az intézményekben dolgozó szakemberek is minél hatékonyabban képesek legyenek azonosítani a jelek alapján az áldozatokat. Továbbá az általános társadalmi edukáció és érzékenyítés is létfontosságú. Az IOM ezért kampányt indított az Országos Rendőr-főkapitánysággal és a Traumaközpont Közhasznú Nonprofit Kft.-vel együttműködésben Ne hagyd, ne tedd! néven, amelynek a célja, hogy felhívja a lakosság figyelmét az emberkereskedelemre – azon belül többek között a szexuális célú kizsákmányolás veszélyeire –, és így csökkentse az áldozattá válás kockázatát, továbbá mérsékelje az emberkereskedelemhez kötődő szolgáltatások iránti igényt a keresleti oldalon.

Az induló médiakampánnyal széles körben szeretnék elérni az embereket: közösségimédia-tartalmak, YouTube-on megjelenő edukációs kisfilmek, tematikus honlap, valamint podcast és kültéri kampány is készül. Emellett kiemelten fontosnak tartják, hogy a tájékoztatás már a gyermekkortól kezdve beépüljön az oktatási programba is: drámafoglalkozásokon, interaktív osztályfőnöki órákon legyen lehetőség beszélni társadalmi problémákról.

Drámapedagógia, megelőzés

Az IOM a projektpartnerekkel közösen interaktív prevenciós foglalkozásokat tart iskolákban, ahol bemutatják az emberkereskedelem fajtáit:

a szexuális és a munkacélú kizsákmányolást, a „csicskáztatást”, a kényszerkoldultatást, a bűncselekményre kényszerítést, valamint a szervkereskedelmet. Emellett az órákon szóba kerül az is, kihez fordulhatnak a diákok segítségért, ha bajba kerülnek, és hogyan ismerjék fel, ha családtagjaik vagy barátaik az érintettek.

A gyermekotthonok lakói számára az IOM drámapedagógiai foglalkozásokat is tart tapasztalt drámatanárok bevonásával, melynek fókusza a szexuális kizsákmányolás.

Loverboy „A „loverboy” elkövetési módszer lényege, hogy a bűnözők szerelmet színlelve hálózzák be áldozataikat, egyéb szociális kapcsolataikat fokozatosan leépítik, majd átmeneti anyagi problémák vagy a közös jövő megalapozásának ürügyén rábírják őket a prostitúcióra. Az így szerzett bevételeket azonban jelentős részben vagy teljes egészében elveszik, és saját megélhetésükre fordítják. A kezdeti udvarlás és figyelmességek után ekkor már fenyegetések és fizikai erőszak is érheti a megtévesztett és csapdába esett nőket.”

Borítókép: Az interneten támadnak a szexuális ragadozók (Illusztráció: 123RF)