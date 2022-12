Újabb elemmel bővül a családi adórendszer

– Ilyen nehéz időkben különösen nagy öröm, hogy újabb családtámogatási intézkedés indulásáról tudok beszámolni – fogalmazott a kormány Facebook-oldalán közzétett videóban Hornung Ágnes. A családokért felelős államtitkár jelezte: a kormány úgy döntött, hogy tovább bővíti a családi adórendszert és nem kell személyi jövedelmadót fizetni azoknak a harminc év alatti nőknek, akik gyermeket vállalnak. Továbbá közölte, hogy az erről szóló kormányrendeletet hamarosan kihirdetik.

– Mint minden más családtámogatásnál, ennél is kettős a célunk. Amellett, hogy a gyermekvállalást ösztönözzük, azt is szeretnénk, hogy több pénz maradjon a gyermekes családoknál

– hangsúlyozta Hornung Ágnes.

Emlékeztetett, hogy egy éve szja-mentességet élveznek a 25 év alatti dolgozó fiatalok, és három éve a négy vagy több gyermeket nevelő édesanyák is. Az államtitkár kitért arra is, hogy számításaik szerint az adómentesség lehetőségével több tízezer, jövedelemmel rendelkező fiatal édesanya tud majd élni, akik minden más családtámogatásra is jogosultak, mint például a családi adókedvezményre, a babaváró támogatásra, és a gyedre is.

Borítókép: Hornung Ágnes (Fotó: MTI/Kovács Anikó)