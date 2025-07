Magyar Péterék megint palira veszik a fél országot

Brüsszelbe látogatott Kincse Csongor szegedi orvostanhallgató, aki néhány hete a saját orvosavatásán elmondott beszédében végig gyalázta a magyar egészségügyet – hívta fel a figyelmet közösségi oldalán Talabér Krisztián, a Nézőpont Intézet elemzője. Az orvostanhallgató a tiszás Kulja András EP-képviselőhöz utazott. – Pedig az ellenzéki média hősként ünnepelte, mint bátor, független fiatalt, aki kimondta az igazságot. Megint palira van véve a fél ország, ők pedig jóízűen falják a szépen tálalt hazugságot – jegyezte meg az elemző.

Mint arról a Magyar Nemzet beszámolt, Kincse Csongorral osztott meg közös fotót az Európai Parlamentből Kulja András tiszás EP-képviselő. A tiszás TikTok-doki szerint Kincse Csongor az orvosok és a magyar betegek hangját képviselte az orvosavatáson mondott beszédével, ám mostanra egyértelművé vált, hogy a fiatal orvos politikailag közel sem elfogulatlan. Kulja állítja, hogy Kincsével csak a nagyközönség előtt elmondott beszéde után vette fel a kapcsolatot.

Ugyanakkor Kincse maga mondta el egy partizános interjúban, hogy ő bizony a Tisza-szigetek tagja.

Emlékezetes, a Partizán élő adásában Kincse Csongor június 30-án már arról panaszkodott, hogy vélhetően politikai megnyilvánulásai miatt a Bajai Szent Rókus Kórházzal előzetesen egyeztetett szerződéskötése is meghiúsulhat. Ez persze nem történt meg. A fiatal orvos azt is elmondta, hogy most minden bizonnyal célkeresztbe kerül majd, és megpróbálják összemosni a Tisza Párttal, amikor neki nincs köze a párthoz, és a beszédéről sem egyeztetett senkivel. Azonban kiderült, hogy éppenséggel erős kötődése van Magyar Péter közösségéhez.

A Mandinernek egy informátora rámutatott: érthető okokból nehéz elképzelni, hogy a Tisza-szigeteknek semmi közük a párthoz, éppen ezért felmerül a kérdés, hogy a beszédben elhangzottakhoz mennyi köze lehet a Tiszának. Szerinte az is kérdés, ki kérte fel az egyetem részéről, hogy mondja el a beszédet, és vajon tudott-e arról, hogy a fiatal orvosnak milyen szándékai vannak, és vajon kinek a megbízására tette mindazt, amit tett.

– Nehéz lenne azt hinni, hogy egy független diák beszédéről beszélne az összes baloldali sajtóorgánum és szimpatizáns, úgy, hogy ez bármiféle szervezés nélkül történik – mutatott rá az informátor.