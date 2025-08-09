Magyar PéterTisza Pártközlekedési kultúra

Magyar Péteréket még a KRESZ sem érdekli, saját és mások biztonságát is kockára teszik a pökhendi Tisza-vezér

Magyar Péterék Izsákról Orgoványba, a mintegy 11 kilométeres szakaszt quaddal tették meg, a képek tanulsága szerint közúton és földúton. Ám a tökéletes imázsfotók elkészüléséhez úgy tűnik, a Tisza Pártnak útban voltak a járműhöz kötelezően adott bukósisakok. A hatályos szabályok szerint a quadokon nem választás kérdése a fejet védő viselet, hanem kötelező. Ráadásul Magyar Péter mellett feltűnt a színész Nagy Ervin is, akinek a képek tanúsága szerint a járműjéről hiányzott a rendszám, anélkül pedig közútra nem mehetett volna ki.

Munkatársunktól
2025. 08. 09. 17:03
Magyar Péter imázsfotóinak a beállításaiból egy szabálysértés biztosan látszik: nem viseltek bukósisakot quad használata közben, az esetet pedig súlyosbítja, hogy a 11 kilométeres szakaszon közúton is közlekedtek. Magyarék Izsákról Orgoványba vonultak át péntek délután, természetesen a gondosan megkomponált marketingfotók sem maradhattak el. 

Magyar Péter és tiszás csapata bukósisak nélkül quadozott, Nagy Ervin járművén pedig nem látható rendszámtábla. Fotó: Facebook

Lapunk utánanézett: mindegyik szolgáltató, amelyik quadbérbeadással foglalkozik, kötelezően biztosít bukósisakokat a bérlőknek, hiszen ezt szabály írja elő.

A quadot a jogszabályok szerint motoros járműként, azon belül is négykerekű motorkerékpárként (L7e kategória) vagy mezőgazdasági vontatóként (T3B kategória) definiálják, így motornak minősül. A Közúti Rendelkezések Egységes Szabályzata (KRESZ) kifejezetten kimondja, hogy a motorkerékpárral közlekedőknek, beleértve az utast is, kötelező bukósisakot viselniük. Ez a szabály a járművezető és az utas biztonságát hivatott védeni közlekedés közben.

Kötelező a bukósisak

Ennek ellenére Magyaréknál ismét győzött a hiúság és a marketing, a képek kedvéért a bukósisakok használatát elhanyagolták. 

Kötelező a quadokon is a bukósisak viselése lakott területen belül és kívül is

 – mondta lapunknak Vad Róbert, a Csongrád-Csanád Vármegyei Rendőr-főkapitányság megbízott szóvivője. Hozzátette: a KRESZ szabályának megszegői pénzbírság kiszabására számíthatnak. A pénzbírságnál jóval súlyosabb a büntetés akkor, ha a motoros balesetet szenved, mert ilyenkor a személyi sérülés bekövetkezése egyértelmű, a kérdés csak az, hogy annak mi a súlyossági foka. 

Magyarék ráadásul közúton is közlekedtek a quadokkal, viszont szembetűnő, hogy a képeken rendszámmal ugyan Magyar Péter quadja rendelkezett,

 a többi kísérő járműnél akadtak hiányosságok, mint például Nagy Ervin sárga quadján, ahol a szabályokkal ellentétesen előre nem tettek táblát. 

A járműveket hátulról nem fotózták, ezért lehetséges, hogy oda kerülhettek fel a rendszámtáblák, de az is elképzelhető, hogy több járműnek nem volt forgalmi engedélye. A szabály szerint a quadokon elől és hátul is fel kell tüntetni a rendszámot. 

Szabály szerint csak rendszámtáblával felszerelt, közútra engedélyes, forgalmival rendelkező járművel lehet kihajtani. 

A quadokra egyébként azok a közúti szabályok vonatkoznak, mint a traktorokra. Tehát a legtöbb quaddal nem lehet felhajtani autópályára, és a quadokra is vonatkoznak a traktorok számára kitett korlátozó táblák. A felnőttquadokat B kategóriás jogosítvánnyal lehet használni, és az utasoknak is kötelező a bukósisak használata. 

Egy gyerekquad is képes 50 km/órás végsebességgel menni, a felnőtt- és sportquadok ennél jóval gyorsabb haladásra képesek. Megjegyzendő: a quad közúti maximum sebességét a forgalmi engedély kiadásakor határozzák meg, általában egy segédmotoros quad 45 km/h órával haladhat. A nagyobb teljesítményű sportquadok más elbírás alá esnek. 

Borítókép: Magyar Péter és csapata a quados túrán (Forrás: Facebook)

 


 

