Több mint tízezren, hőségben, tükörsima vízben úszták át a Balatont

A teljes távon a hagyományos, tehát segédeszköz nélkül úszók közül a győztes a nyíltvíziúszó-válogatott Barabás Imre lett, aki 2022-ben már nyert Balaton-átúszást, ezúttal 1 óra 2 perc 49 másodperces idővel ért célba. A leggyorsabban Lengyeltóti Bence búvárúszó, a búvárúszó válogatott tagja ért át Révfülöpről Balatonboglárra 1 óra 1 perc 3 másodperc alatt.

Fotó: MTI/Katona Tibor

Teljesítették a távot mások mellett Késely Ajna és Kis Gergő Szabolcs Európa-bajnok úszók, Gergely István kétszeres olimpiai bajnok vízilabdázó, valamint az ultramaratoni futásban világcsúcstartó Bérces Edit. A célba érkezők között volt például Böröndi Gábor vezérezredes, a Honvéd Vezérkar főnöke és Kumin Ferenc, Magyarország londoni nagykövete.

A nap egyik legszínesebb teljesítménye Bajzát László nevéhez fűződik, aki hagyományos matyó népviseletben úszta át a Balatont,

Czene Gábor paratriatlonos sportoló pedig háromszor is átúszta a Balatont. A klasszikus táv legidősebb férfi teljesítője 84, a legidősebb női úszó pedig 79 éves volt. A féltávot egy 83 esztendős nő és egy 81 éves férfi is teljesítette, míg a SUP-osok között egy 79 éves férfi és egy 71 esztendős nő volt a legidősebb. A Magyar Honvédség katonáiból és dolgozóiból álló Úszó erőd ismét több száz fővel képviseltette magát.

A szervezői csoport több mint ezer főből állt,

a vízben egy 150 vitorlásból, tucatnyi kishajóból és motorcsónakból kialakított úszófolyosó garantálta a biztonságot. Az egészségügyi hátteret egy hatvanfős orvosi és ápolói stáb, valamint három kórházhajó biztosította.

A két halasztás után egy ilyen napról álmodtunk. A Balaton ma a legszebb arcát mutatta és a résztvevők türelmét, kitartását egy felejthetetlen élménnyel ajándékozta meg. Hatalmas büszkeség látni ennyi mosolygós arcot a célban, ez a nap minden várakozást felülmúlt

– idézte a közlemény Kocsis Árpádot, a szervező Budapest Sportiroda ügyvezetőjét.

Az ideivel együtt 1979 óta már több mint 243 634-en teljesítették a klasszikus távot, összesen 1,27 millió kilométert úszva a Balatonban.

Borítókép: Balaton-átúszás (Fotó: MTI)