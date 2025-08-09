„Szívtatok-e rendesen?” – ismét droghasználatra buzdított Pogány Induló a Szigeten

„Az már látható, kire nem számíthat a társadalom a drog elleni küzdelemben: ki az, aki a drogkereskedőknek épít piacot, miközben ezzel jól is keres” – írta Facebook-bejegyzésben Horváth László, a kábítószer-kereskedelem felszámolásáért felelős kormánybiztos. A politikus egy videórészletet is mellékelt a Pogány Induló Szigeten tartott koncertjéről, ahol az előadó ismét megkérdezte: „Szívtatok-e rendesen?”.

„Más pályán játszunk, más a célunk:

a mi feladatunk a kábítószer-kereskedelem felszámolása, és nagyon szomorú, hogy az ő céljuk ezzel épp ellentétes.

A jól fizető showbiznisz része a tudatos drogpromóció, ez tegnap is kiderült. Hiába próbáltuk, az értelmes szó nem volt elég. Lépni kell, ezt nem hagyhatjuk ennyiben” – hangsúlyozta Horváth László kormánybiztos, aki korábban már figyelmeztette a Pogány Induló néven ismertté vált rappert, hogy bűnt követ el, aki a droghasználat felé tereli a fiatalokat.

„A tehetség ajándék. A népszerűség viszont felelősség is” – fogalmazott korábban Horváth László a közösségi oldalán. A kábítószer-kereskedelem felszámolásáért felelős kormánybiztos arra reagált, hogy a Pogány Induló művésznevű énekes, Szirmai Marcell egy koncertjén a kormány drogpolitikáját kritizálta. „Sz…rok az új törvényekre, k…rvára lesz…rom egyébként. Csak egyedül benneteket féltelek. Hogy ha én bemegyek, akkor egyszer úgyis kijövök, és folytatjuk a bulit” – mondta az énekes egy koncertjén. Ezután halkan megkérdezte a tömeget, hogy szívtak-e rendesen.

Mint ismert, a kormánypártok tavasszal megszavazták a parlamentben azt a javaslatot, amely szigorítja a kábítószer-használókra és a terjesztőkre vonatkozó büntetési tételeket.

„Aki visszaél a népszerűséggel, és drogmarketingre használja, az kárt okoz és bűnt követ el, mert roncs élet felé tereli a fiatalokat. Ez már nem művészi szabadság, sokkal inkább bűnrészesség” – jegyezte meg Horváth László.

Mint a Magyar Nemzet korábban arról is írt, hogy egy 14–18 éves fiatalt a zene nemcsak szórakoztatja, hanem életérzést közvetít, identitást ad neki. A pop és a hip-hop kultúra dalszövegei tele vannak olyan utalásokkal, amelyek elsőre csak hangulatfestő szavaknak tűnnek: Xanax, Molly, Lean. Csakhogy ezek nem kitalált kiegészítők, hanem nagyon is valóságos és nagyon is veszélyes szerek. Ha Beton.Hofi reggel és délben nyugtatót szed, Pogány Induló pedig bevesz egy Xanaxot, füvezik vagy iszik, amikor kedve van, de sosem józan és mégis ilyen sikeres, akkor egy tinédzsert talán semmi sem tart vissza.

Borítókép: Pogány Induló (Forrás: Instagram)