– Nagyon nehéz időket élünk, amikor is fontos kérdéseket kell megbeszélni, elsősorban a szomszédban kialakult háború miatt– emelte ki a honvédelmi miniszterrel tartott közös sajtótájékoztatóján Jaroslav Nad szlovák védelmi miniszter. Mint mondta, nagy örömére szolgál, hogy az együttműködés a védelem terén problémamentes Magyarországgal.

A miniszter a bilaterális együttműködésről szólva megköszönte, hogy Magyarország részt vesz Szlovákia légtérrendészetének megerősítésében. Szerinte mivel hazánk mellett Csehország és Lengyelország is részt vesz ebben, ezért jó példa a közös V4-es légvédelmi projekt.

A miniszter részletezte, hogy a fegyveres erők együttműködnek a NATO székesfehérvári egységében, amelynek vezetését Szlovákia látja majd el. Valamint továbbra is elkötelezettek a NATO keleti szárnyának erősítésében. Az ukrajnai helyzetről a miniszter kiemelte: úgy, ahogy Magyarország is tiszteletben tartja Szlovákia álláspontját, ők is tiszteletben tartják a magyar álláspontot. Hozzátette: Szlovákia továbbra is folytatja a széles spektrumú segítségnyújtást Ukrajnának.

Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter a sajtótájékoztatón kiemelte, hogy Szlovákia és Magyarország szomszédos országként elkötelezett NATO-szövetségesek. − A kétoldalú kapcsolataink szorosak és rendszeresek – hangsúlyozta a miniszter.

Szalay-Bobrovniczky Kristóf tájékoztatta szlovák kollégáját a magyar honvédelemben elindult fiatalítási folyamatról, amely többek között a tiszti karon is utat nyitott a fiatal generációnak. Emellett áttekintették a jelenlegi ukrajnai háborús helyzetet.

Magyarország álláspontja változatlan: a béke pártján állunk, és azt szeretnénk, hogy minél hamarabb elkezdődjenek a béketárgyalások

– emelte ki a honvédelmi miniszter. A tárgyaláson érintették a nyugat-balkáni helyzetet is: Magyarország megköszönte Szlovákia segítségét, hogy rendőröket küldtek a határra.

A Magyar Nemzet kérdésére a szlovák miniszter a légtérrendészeti feladatokhoz kapcsolódó konkrét technikai részletekről kiemelte: a szakértők jelenleg a végső állapotába hozzák a megállapodást, és megvan cseh és a lengyel ígéret is, ezért feltételezi, hogy a tavaszi V4-es légvédelmi találkozón aláírhatják az együttműködést. Szalay-Bobrovniczky Kristóf szerint protokolláris feladatok vannak még hátra a tavaszi találkozóig.

– Elkötelezettek vagyunk, hogy ez a szoros együttműködés továbbra is meglegyen – tette hozzá a honvédelmi miniszter.