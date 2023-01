A Magyarországot érő alaptalan brüsszeli támadások ellen felszólaló előadók az MCC konferenciáján

Rod Dreher neve nem ismeretlen a magyar közönség számára. Az amerikai szakember a The American Conservative magazin vezető szerkesztője. Írása a vallás, a kultúra és a politika kereszteződésére összpontosít. Dreher rovatvezetője volt többek között a New York Postnak, a Dallas Morning Newsnak és a National Review-nak. Rod Dreher többször is hangsúlyozta, hogy büszke arra, amit Magyarország tesz Európában és a világszínpadon. Elmondása szerint hazánkba első látásra beleszeretett, ezért is döntött úgy, Magyarországra költözik. A napokban publikált írásában az egyre erősödő LMBTQ-ideológia ellen szólalt fel, amelyben Magyarországot „normális” helynek titulálja, olyannak, amilyen az Egyesült Államok volt az „őrület” előtt. A szakember szerint Amerika döntés előtt áll, követi Orbán Viktor családvédelmi politikáját, vagy enged a gyermekeket befolyásoló LMBTQ-propagandának. Rod Dreher Kovács Gergellyel, a Megafon Digitális Inkubátor Központ Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatójával; Yair Netanyahuval, izraeli politikai közösségi média influencerrel valamint Roland Tichyvel, a Tichys Einblich online magazin alapítójával arra keresi a választ, hogy mit lehet kezdeni azzal, ha valakinek a mainstream elutasítja a gondolatait, és hogyan válhat valakiből sikeres influenszer, miként válik egy hobbi keresőtevékenységgé.

Tiszteletét teszi a rendezvényen Alvino-Mario Fantini, a The European Conservative főszerkesztője és kiadója is. A szakember ősszel élesen bírálta az Európai Uniót, véleménye szerint az EU hivatalnokai csökönyösen elutasítják, hogy az országokat saját fogalmaik szerint értsék meg, továbbá azt is kiemelte, hogy az EU ürügyet próbál keresni arra, miért is ne kapja meg Magyarország vagy Lengyelország az uniós forrásokat. Korábban pedig arról nyilatkozott, hogy európai értékek pontosan azok az értékek, amelyeket Orbán Viktor miniszterelnök védelmez, tehát nem állja meg az a vád a helyét, amely szerint Magyarország nem felel meg az „európai értékeknek”. A szakember arról beszél majd, hogy a fogyasztók még a mai digitalizált világban is szívesen olvasnak – akár előfizetés formájában is – hosszabb tartalmakat, ha azok jó minőségűek. A beszélgetés további résztvevői Jean Sébastien Ferjou, az Atlantico.fr alapítója és szerkesztője; Alexander Marguier, a Cicero főszerkesztője és Szalai Zoltán, a Mandiner főszerkesztője lesznek.

Jorge González-Gallarza a konferencián a kiadás jövőjének legrosszabb forgatókönyvéről fog beszélni. A spanyol szakember a madridi Fundación Civismo kutató munkatársa, az európai kérdésekkel foglalkozó Uncommon Decency podcast műsorvezetője, gazdasági és külpolitikai témájú írásai többek között a The Wall Street Journal, a National Review és a The American Conservative című lapokban jelentek meg. González-Gallarza 2020-ban kiállt Magyarország és Lengyelország alaptalan brüsszeli támadásaival szemben. „Ezek a kötelezettségszegési eljárások rendre a »jogállamiság« önigazoló köntösébe bújtatott, a konzervatív kormányok elleni pártpolitikát tükröző törekvések” – jegyezte meg. Egy, a Magyar Nemzet hasábjain megjelenő interjúban a magyar családtámogatási rendszer egyedülállóságáról beszélt, véleménye szerint hazánkban még érték a család. A konferencia panelbeszélgetésén segítségére lesz Kevin Anderson, a PugPig vezető tanácsadója és Antonio O’Mullony, a La Gaceta de la Iberosfera főszerkesztője.

A konferencia apropóját a jelentősen átalakuló kiadói piac adta, hiszen az elektronikus médiumok nézettségi és hallgatottsági számai világszerte csökkennek, míg a közösségi médiafelületek aranykorukat élik. A könyvpiac átalakulóban van, a nyomtatott sajtótermékek példányszáma drasztikusan zuhan.

Borítókép: MCC Nemzetközi Konferencia a Publikálás jövőjéről (Fotó: Facebook)