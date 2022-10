A spanyol kutató szerint Magyarországon még érték a család

– Európában több országban is felismerték már ugyanezeket a problémákat, nemrégiben például Olaszországban aratott győzelmet a jobboldal. Milyen esélyei vannak a már említett Vox pártnak?

– A Voxnak minden bizonnyal csak a jobbközép Néppárttal (PP) koalícióban lenne esélye kormányra kerülni. A Néppárt viszont aligha bízná a kulcsfontosságú belügyi tárcát – ahová a migráció is tartozik – rájuk. De még ha így is tennének, a kezük akkor is meg lenne kötve az uniós szabályozások, jelesül a dublini egyezmény miatt. Nagyobb mozgásterük lenne a családpolitikát illetően. Ha létrehoznának egy családügyi minisztériumot, az már önmagában üzenetértékű lenne. Egyébként úgy vélem, a Vox elért egy „üveg plafont”, támogatottsága most nagyjából húsz százalékon áll. Habár még tele vannak energiával, ez aligha fog növekedni, már csak azért sem mert a PP új vezetője konzervatívabb politikát folytat, mint elődje.

– Migráció, családalapítás, gyermekvállalás. Ezek hagyományosan keresztény, konzervatív értékek, amelyektől mégis elfordultak a nagy, európai kereszténydemokrata pártok. Mi történhetett?

– Ne kerülgessük a forró kását, az egyértelmű válasz: Németország. A 2015-ös migrációs válság idején Angela Merkel német kancellár meghívott egymillió szíriait, kérdés nélkül kitárta nekik Európa kapuját.

A német kereszténydemokraták ekkor tértek le az útjukról.

Ennek oka pedig szerintem a bűntudatban kereshető. Németország bűnösnek érzi magát a holokausztért, a nácizmusért, a környező országok leigázásért. Emiatt sokan úgy érzik, a migránsok befogadásával tehetik jóvá a bűneiket. Spanyolországban és Magyarországon viszont ezt a kérdést másképpen látják. Miért kellene nekünk megfizetni a németek múltbéli hibáit?

– Madridban még 25-30 Celsius-fokot mérnek. Azért ott is aggódnak a tél miatt?

– Bárki bármit is gondoljon, szerintem nagyon figyelemreméltó a magyar kormány pozíciója, miszerint a legfőbb cél a mielőbbi tűzszünet. Az Egyesült Államok úgyis állig fegyverzi Ukrajnát, így Európa inkább dolgozhatna azon, hogy a háború véget érjen a nagyon keménynek ígérkező tél előtt. Ami Spanyolországot álláspontját illeti, a szocialisták és kommunisták koalíciója nem ért egyet a kérdésben: előbbiek támogatnák az ukránokat, utóbbiak semmit nem adnának. Saját véleményem, hogy nem teszünk eleget, hiszen még a beígért fegyvereket sem szállítottuk le. Szerintem a spanyolok többsége együttérez az ukránokkal, az oroszokra agresszorként tekintenek.

De arra nem állnak készen, hogy feláldozzák a jólétüket az ukrán győzelemért. Inkább annak a pártján állnak, hogy mielőbb egyezzenek meg, és legyen elég energia télen.

Borítókép: Jorge González-Gallarza spanyol kutató az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány110 éves a magyar családtámogatási rendszer nevű konferenciáján. (Fotó: Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány)