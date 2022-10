Válságból lehetőség – hazánk ellenállóképessége a családokban rejlik

A számok azt igazolják, hogy a magyarok bajnokok a küzdeni tudásban: ha padlóra is visz minket egy balhorog, rögtön talpra állunk, és végül győztesként jövünk ki a ringből.

A válságok ellentmondásos jelenségek: politikai stabilitás és cselekvőképesség hiányában zsákutcák, ezek birtokában viszont lehetőségek és ugródeszkák is lehetnek.

Emlékezhetünk, így volt ez a koronavírussal is: még a járvány előtt, 2019-ben sem dolgoztak annyian hazánkban (egy addig soha nem látott mértékű foglalkoztatottság idején), mint a járvány után, 2021 őszén, amikor rekordmagasságba emelkedett a foglalkoztatottak száma, elérve a 4,7 millió főt.

Nem rejtett célunk és komoly esélyünk, hogy a mostani háborús válságból is erősebben jöjjünk ki, mint ahogyan belekerültünk. Ugyanis – és erről ad számot a Kincs kutatása is – pandémia, háború, energiaválság ide vagy oda, az elmúlt tizenkét év politikai stabilitása és a családbarát kormányzati intézkedések olyan gazdasági és társadalmi környezetet teremtettek, amely egyértelműen hozzájárul a magyarok lelki erejének, azaz a boldogság, az egészség, a biztonság és az elégedettség érzésének növekedéséhez és erősödéséhez. Az a kiszámíthatóság és tervezhetőség, amely a kormányzást és annak az egyik legfontosabb pillérét jelentő családpolitikát meghatározza, egyértelműen a kulcsa annak, hogy a magyar családok lelkileg is megerősödtek, így pedig jobban meg tudtak küzdeni a felmerülő nehéz­ségekkel. Az is világosan megállapítható, hogy az emberek jó közérzete szoros összefüggést mutat a kormány családbarát intézkedéseivel: a baloldal által elvett 13. havi nyugdíj visszaadása, valamint annak bejelentése, hogy a családok visszakapják az egy évig befizetett személyi jövedelemadót, láthatóan hozzájárult a közérzetmutatók emelkedéséhez.

Ugyanígy elmondható ez a kormány sikeres járványkezelése, a különböző családtámogatási intézkedések és az elhibázott uniós szankciós politikára adott kormányzati válaszok (benzinárstop, élelmiszerárstop meghosszabbítása, tűzifa biztosítása, rezsiszabályok pontosítása) kapcsán is.

A magyar családpolitika legnagyobb erénye tehát éppen az, hogy stabilitást és kiegyensúlyozottságot biztosít a magyar családoknak.

Mindez arra is felhívja a figyelmet, hogy olyan alapokra kell helyezni az országot politikai és gazdasági értelemben egyaránt, ami a válságokban is megállja a helyét. Magyarországnak ilyen tűzben kipróbált aranya a család. Az ország ellenálló képessége a családokban rejlik. Tisztán látszik a kutatás számai­ból, hogy a család a boldogság forrása mind az egyénnek, mind a társadalomnak. Sokat mondó az a mutató is, amely szerint az életükkel éppen a kisgyermeket nevelők voltak a legelégedettebbek. Azok, akik családban élnek, gyermeket nevelnek, stabil párkapcsolatban élnek, az átlagosnál is jobb közérzetmutatókkal rendelkeznek a felmérés számai alapján.