Világvége-kirakós John Boltonnal

A hatalmát, befolyását, érdekérvényesítő képességét és leginkább józan eszét és józan ítélőképességét vesztett Európa pedig pontosan és tökéletesen úgy viselkedik, mint Karinthy Frigyes Kacsapecsenyéjének főhőse, a kacsa.

Akit éppen levágnak, s az ő szemszögéből látjuk a világot – levágás előtt és a levágás pillanatában.

Kukkantsunk csak bele ebbe a remeklésbe:

„Kacsapecsenye

I.

Így történt, láttam. […]

Reggel volt, a mindig megújuló, örökkévaló, végtelen Élet és Lét reggele – vér és vágy az erekben, a begyekben pedig jóízű, nyeldeklő készülődés halvány árpaszem, sárga kukorica morzsolására.

Hevenyében beosztotta magának a legközelebbi teendőket – mihelyt a két Hízottat hátraviszi Szárnyatlan Óriásisten (ezekbe erővel tömik a kukoricát), átbújik a palánkon: előbb az itató, aztán keresgélés az eperfa alatt, sietve, mert Kékfejű megint fürgébb lesz, elkapja előle. Aztán verekedés a libákkal, az utóbbi időben nagyon erőszakosak lettek.

Aztán sütkérezni a forró fényességben, töltött beggyel – utána ki a kapun, le a folyóhoz, át a sáson –, a Végtelenségnek és Örökkévalóságnak talán ez a legszebbik fejezete, a hűs, csobogó nedvesség, amiben olyan könnyű és álomszerű a lebegés, hasonlatos ahhoz, amire még emlékszik, messziről – mikor fönt, fönt lebegett még, a kék határtalanban, Fényes Valóság közelében… Aztán álom, a vér csöndes bugyborékolása erei­ben, meleg, édes szárnyai alá dugott csőrrel, egyenletesen pihegve, örökké.

Kibújt a palánk alól, az itatóhoz. Már vagy öten álltak ott: egyforma, gépies mozdulattal, bedugták a csőrüket, kihúzták, föltartották, hogy a víz lemenjen, megint bedugták.

Ő is közéjük állt: bedugta a csőrét, felszívta a vizet, hátracsapta a nyakát, lenyelte, megint bedugta. Mikor színültig megtelt, elégedetten gágogott egyet, és az eperfa felé indult. Ekkor toppant oda Szárnyatlan Óriásisten.

Most sietve jött bőrlábon, ugrált közöttük. Tudta, hogy ilyenkor el kell ugrani előle, valamivel gyorsabban szedni a lábát, szárnyait szétterpeszteni – aztán, pár lépés után meg lehet állni megint. Legtöbbször kukoricát dob ilyenkor – legrosszabb esetben hamar eltűnik, vissza lehet jönni a vályúhoz. […]

Ejnye, ez unalmas és bosszantó. Óriásisten hátraszorítja mind a két szárnyát, és már megint tapogatja. Most a begyét meg a nyakát. Jó lenne, ha már letenné, már fáj is a hónalja. Erőlködik, hogy megértesse vele, hogy ez nem jó, hogy talán a macskával téveszti össze, az szereti az ilyet.

De ezúttal tovább tart a dolog… Óriásisten most a nyakát is hátraszorítja, egészen hátra, vissza a hátára. Most mozdulni se tud, nem is látja Óriásistent, csak egy darab eget. Legjobb, ha türelmesen vár.

Az ám… de Óriásisten nem hagyja békén… valamit motoszkál a nyakán, tépdesi a tollat, úgy látszik… ejnye, ez már egészen kellemetlenül csiklandós, csak már letenné… de nem, szorosan tartja, nagyon szorosan, már fáj a visszahajtott nyaka… és a másik kezével, ami szabadon van, hadonász… és valami csillogó, villogó hosszú van ebben a másik kezében…

Ez nagyon furcsa… ez nagyon kényelmetlen… és nagyon rossz… ejnye… hát ez mi… valami tévedés… hisz ez a villogó valami… hisz ez nem ide való, a nyakára… ki kellene nyitni a csőrét, gyorsan, gyorsan, visszahajtani a nyakát… megértetni azzal az ostoba Óriásistennel, hogy ez nem oda való… gyorsan… de nem bírja…

No és… no és ez… ez meg mi… valami nyisszan… hát persze, tudta ő, hogy az nem oda való… hogy ebből rossz lesz…

A nyaka… kinyílt a nyaka… ez nem lehet… ez nincs rendjén… ez tévedés… a csőre helyett… ez nem történhetik… most egy rettenetes, iszonyú lehetetlenség történt… és valami folyik… kapkodva, lüktetve… talán a víz, nem? amit föllefetyelt… és igen… és Óriás… isten… szét… tartja… a nya… a nyakát…

És folyik… és lüktet… és bugyog… tovább… de milyen… furcsa ez… ez nem igaz… és most… Óriás… isten… végre… eleresztette… és már lent van… a földön… most… most… el kell… gyorsan… szaladni…

És mi ez… ez a piros… ez a sok piros… ez a sok piros és nem lehet… szaladni… pedig Óriásisten… már eleresztette… És mi ez… nini… Kékfejű… itt kotorász mellette… valamit… hé, Kékfejű…

II.

Ebédre kacsapecsenye volt.”

Így várunk. Európa vár. Csak már kukoricát sem szór senki. Már gáz sincs, villany sincs, meleg sincs, semmi sincs. Csak hülye beszédek vannak. Egyre hülyébb ideológiák, világmagyarázatok.

Készül a kacsapecsenye. Jó lenne tudni, ki fogja megenni…

