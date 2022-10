A Magyar Nemzeti Médiaszövetség elítéli az amerikai nagykövetség propagandavideóját

A Magyar Nemzeti Médiaszövetség határozottan elítéli, a sajtó- és szólásszabadságba történő durva beavatkozásnak tartja a budapesti amerikai nagykövetség által a Twitteren posztolt, előítéletektől és megbélyegzéstől hemzsegő propagandavideót

– áll a szervezet szerkesztőségünkhöz eljuttatott közleményében.

Mint írják: az amerikai nagykövetség videójában a Demokrata és a Kontra című magyar médiaműhelyek szerkesztőségét külön nevesítik is, ezért kiállnak a véleményükért pellengérre állított kollégáik és szerkesztőségeik mellett.

Ismert: a videóban a David Pressman vezette képviselet kvíznek álcázott állításokban nevez Nyugat- és Amerika-ellenesnek magyar politikusokat, kutatókat, újságírókat és szerkesztőket, utóbbiakat nemes egyszerűséggel „kormány által finanszírozott kommentátoroknak” nevezve. Az MNMSZ ezúttal is kiáll a vélemény szabadsága és a szabad újságírás mellett, és visszautasítja, hogy munkáját végző újságírókat, sőt egész szerkesztőségeket bélyegezzenek meg.

Az MNMSZ a közleményben arra is emlékeztet: akkor is felemelték szavukat, amikor magyar baloldali politikusok munkájukat végző újságírókat fenyegettek meg. De, mint sorolják, hallatták a hangjukat akkor is, amikor baloldali médiumokat ért terheléses támadás a világhálón keresztül. A sort folytatva pedig szolidaritást vállaltak azokkal a külföldi újságírókkal is, akiket a liberális véleményterror üldözött el munkahelyükről.

És elítéltünk minden, Magyarországot külföldi bértollnokok által ért támadást.

– szögezik le.

A közleményben azt is hangsúlyozzák: most sem fognak hallgatni.

Felszólítjuk az Amerikai Egyesült Államok nagykövetét, hogy határolódjon el a videótól, tűrje el az övétől eltérő véleményeket és kövesse meg a munkájukat végző újságírókat, ellenkező esetben akaratlanul is maga igazolja a saját posztjában a birodalomépítésről idézett állításokat.

– áll a közleményben.

Arra is felhívják a figyelmet: Magyarország már megtapasztalta milyen az, amikor a Nagy Testvér figyel, és nem engedhetik vissza ezeket az időket.

Borítókép: David Pressman, az Amerikai Egyesült Államok új budapesti nagykövete (Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd)