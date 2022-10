Tengerbe rogyott a kercsi híd

Robbantottak a Kercsi-szoroson átívelő hídon. Ahogy mondani szokás, ahogy mondani illik: ez a híd köti össze a Krímet Oroszországgal. Ja, és felvilágosult körökben, a „jó oldalon állók” között mindjárt azt is hozzá kell tenni, miszerint ezen a hídon szállítják az oroszok az ellátást a hadseregüknek. (De miért is? A Krímben nem voltak harcok – eddig –, a keleti frontra meg miért szállítottak volna bármit is a Krímen keresztül?)