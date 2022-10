Lángokban a stratégiai fontosságú krími híd + videó

Tűz ütött ki a megszállt Krím félszigetet és Oroszországot összekötő, stratégiai fontosságú hídon – jelentette több hírügynökség. A közösségi médiába feltöltött képek és videók tanúsága alapján a Kercsi-szoroson átívelő híd vasúti szakaszán lobbant lángra több tartálykocsi. Más képeken viszont az látszik, hogy a gépjárművek szakasza is súlyosan megrongálódhatott.

Az egyelőre nem világos, hogy mi történhetett, de a jelek szándékos támadásra utalnak.

A TASZSZ orosz hírügynökség szerint gépjárműbe rejtett pokolgép robbanhatott.

Az interneten keringő, meg nem erősített hitelességű felvételek is ezt a lehetőséget támasztják alá. A BBC-nek nyilatkozó szakértő is úgy vélte, hogy aligha rakétacsapás okozta a robbanást. Egy ilyen masszív építményt egyébként nem is olyan könnyű megsemmisíteni, mint azt gondolnánk. Emlékezetes, hogy a Dnyeperen átívelő Antonovszkij hidat számos alkalommal bombázták az ukránok, de csak károkat okoztak benne.

A krími híd stratégiai jelentőségű, az Ukrajnába tartó katonai logisztika egyik fő ütőere. Egyben jelképes fontosságú, 2018-ban Vlagyimir Putyin személyesen nyitotta meg. Emiatt rendkívül szigorúan őrzött infrastruktúra – hogy sikeres támadást hajtottak végre ellene, az újabb presztízsveszteséget is jelent az oroszoknak.

Demkó Attila biztonságpolitikai szakértő a hírt kommentálva arra figyelmeztetett, hogy ezután további eszkaláció várható. – A híd Putyin „édesgyermeke”, születésnapi „ajándéknak” is tekinthető , ez az újabb megalázás nem tudom, mit indít el benne – írta Facebook-bejegyzésében.

Borítókép: Lángokban a krími híd. (Fotó: Reuters)