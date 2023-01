Fizikai fájdalmat is okozott az ötéves kislánynak, amikor szexuálisan bántalmazta a 78 éves férfi

Fegyházbüntetést és közügyektől való eltiltást indítványozott az ügyészség a bűnügyi felügyelet alatt álló vádlottal szemben. Azt is javasolták, hogy a bíróság állapítsa meg, a vádlott nem bocsátható feltételes szabadságra.

A vádirat szerint az idős férfi egy miskolci társasházban lakott, és jó kapcsolatba került a szomszédos lakásban élő, ötéves lányát egyedül nevelő nővel. Az édesanya megengedte, hogy gyermekét a vádlott elvigye.

Az idős férfi többször is fagylaltozni vitte a gyermeket, és ezeket az alkalmakat használta fel arra, hogy az autójában szexuálisan molesztálja a kislányt, akinek megtiltotta, hogy édesanyjának beszéljen a történtekről. Legutóbb a vádlott egy játszótérnél levetkőztette a gyermeket, majd úgy bántalmazta szexuálisan, hogy fájdalmat okozott neki. A kislány ezután a tiltás ellenére mindenről beszámolt édesanyjának.

