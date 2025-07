Milliárdos fürdőfejlesztés Egerben: már a jövő nyáron elindulhat a kivitelezés

Hamarosan jelentős fejlesztések kezdődhetnek Egerben, a város majdnem 9 milliárd forintos forrást nyert el a Terület- és településfejlesztési operatív program pluszból (Top Plusz). Ennek részeként, 1,8 milliárd forintos uniós támogatásból kezdődhet meg a városi strandfürdő komplex fejlesztése is. A projekt célja a fürdő korszerűsítése, a látogatói élmény fokozása, valamint az energetikai és gépészeti rendszerek modernizálása. A fürdőfejlesztés teljes körű akadálymentesítést is tartalmaz, és 2026-ban kezdődhet meg – jelentette be a napokban a település vezetése.

Látványos fürdőfejlesztés kezdődik hamarosan Egerben

Fotó: Egri Termál- és Strandfürdő

Így zajlik majd az egri fürdőfejlesztés

A helyiek által régóta várt, nagyszabású korszerűsítés célja, hogy segítségével a fürdő olyan korszerű és magas színvonalú szolgáltatásokat tudjon nyújtani, amelyek mind a helyiek, mind az ide látogatók elvárásainak megfelelnek.

A beruházás részeként

a fürdőházból kivezetik a termálvizet, a medenceteret élményelemekkel bővítik. Lesz baba-élménymedence, felnőtt-gyermek élménymedencét alakítanak ki és teljes burkolatcsere várható. Megújul a medencetechnológia és a vízgépészet, a galérián belső gyermekjátszósarkot alakítanak ki, Az érsekkerti bejáratnál található téli öltözőnél felújítják a fürdő kiszolgáló épületét, új vendégfogadó teret alakítanak ki, korszerű mosdókkal, zuhanyzókkal, pénztárakkal. Az élményfürdő épületében gépészeti és medencetechnológiai korszerűsítés, valamint belsőépítészeti felújítás, a világítás modernizálása történik meg, emellett fejlesztik mindhárom épületrész légtechnikai rendszerét. A szaunaházban korszerűsítik a jelenlegi szaunaegységet. Nagyobb zöldfelületet és pihenőteret alakítanak ki és megújítják a növényzetet a jelenleg funkcióját vesztett fűtött folyosó elbontásával, és új vizes játszóteret alakítanak ki Spraypark néven a gyermekmedence mellett. Karórás rendszert vezetnek be a déli bejáratnál, az északi bejárat felújítása mellett átalakítják a jelenlegi itteni kabinrendszert, karórás öltözőszekrényes rendszert építenek ki.

Emellett a fürdő területén egységes, esztétikus vizuális megjelenéssel turisztikai információs eszközöket helyeznek ki, a keretből telik akadálymentesítésre is.

A városvezetés úgy nyilatkozott, a beruházás célja, hogy versenyképesebbé tegye az egri fürdőt a régiós turisztikai kínálatban.

A korszerűsítés ugyanis nemcsak a látogatószám növelését célozza, hanem a hosszabb ott-tartózkodást és a szezon meghosszabbítását is ösztönözheti.

A fejlesztés – a tervek szerint – kiemelten szolgálja majd a családos vendégek, valamint a belföldi turizmus célcsoportjait.

Mikor veheti birtokba a nagyközönség a megújult fürdőt?

A Magyar Nemzet kérdésére a polgármester elmondta, a fejlesztésről szóló támogatási döntés megszületett, a szerződés megkötését a Magyar Államkincstár kezdeményezi, amelyre 2025 július-augusztusában kerülhet sor. A kivitelezés időzítéséről és ütemezéséről Vágner Ákos úgy fogalmazott: a kivitelezés a szükséges előkészítő munkálatok után, legkorábban 2026 nyarának végén vagy őszén kezdődhet.

A fejlesztést a termál- és strandfürdő működése mellett, szakaszosan tervezzük megvalósítani, így a beruházás egyes elemei már a kivitelezés megkezdését követő néhány hónap után birtokba vehetőek lesznek a vendégek számára

– jelezte a városvezető, ez tehát azt jelenti, hogy a vendégek akár már a jövő év végétől használhatják a fokozatosan megújuló fürdőrészeket és élvezhetik új szolgáltatásaikat.