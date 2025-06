Siófok a nyári szálláshely foglalások éllovasa, csaknem két és félszer annyian pihennek majd ott, mint Budapesten

A Szallas.hu 2025-ös nyári időszakra szóló foglalási adatai szerint – csakúgy, mint az elmúlt években ilyenkor – Siófok toronymagasan vezeti a legnépszerűbb belföldi úti célok listáját. A beérkező foglalások alapján közel két és félszer annyian választották a magyar tenger térségének fővárosát, mint a második helyen álló Budapestet. Őket követi a toplistán Eger, majd Balatonfüred. Szintén előkelő helyen szerepel Gyula és Hajdúszoboszló, két klasszikus fürdőváros, valamint Szeged, Pécs, Nyíregyháza és Balatonlelle is bekerült a tíz legnépszerűbb település közé – számolt be legfrissebb nyári adatairól a legnagyobb magyar szállásközvetítő portál.

A szálláshely foglalások idei nyári gyóztese ismét Siófok

Fotó: Molnár Dénes

A szálláshely foglalások élén a Balaton

A régiók között a Balaton térsége vezeti a mezőnyt: a foglalások harmada ide érkezett – derül ki a Szallas.hu előfoglalási adataiból. A második helyen Észak-Alföld áll 15 százalékkal, majd a Dél-Alföld következik. A Budapest–Közép-Dunavidék régió a foglalások közel tizedét adja. Őket szorosan követi a Nyugat-Dunántúl és Észak-Magyarország, egyaránt 8–8 százalékos aránnyal. A Dél-Dunántúl 7, Közép-Dunántúl 6 százalékban részesült az előfoglalásaikból, míg a Tisza-tó térsége 4 százalékos részesedéssel zárja a sort.

Országos összesítésben, a nyári időszakra rögzített foglalások közül

legtöbb 70 ezer forint alatti értékű, ez a foglalások 39 százalékát jelenti. További 37 százalék esik a 70 és 170 ezer forint közötti értékkategóriába, így a foglalások közel háromnegyede nem haladja meg a 170 ezer forintot. A 170–270 ezer forint közötti foglalások aránya 14, míg a 270 ezer forint felettiek együttvéve 10 százalékot tesznek ki, amiből csupán 4 százalék haladja meg a 370 ezer forintos értéket.

A szállástípusok között országos viszonylatban jelenleg az apartmanok vezetnek, ezek teszik ki az előfoglalások több mint harmadát. A második legnépszerűbb típus jelenleg a hotel, a harmadik a vendégház. Minden nyolcadik foglalás panzióba szól. Egyéb lehetőségek aránya – például villák, kempingek – összesen 5 százalékot tesz ki.

Legtöbben a 2-3 éjszakára utaznak

Az idei belföldi nyaralások során a magyar vendégek körében országosan a 2 éjszakás tartózkodás a leggyakoribb, amelyet 27 százalékuk választ. Az egynapos és hároméjszakás utak szintén népszerűek, ezek egyaránt a foglalások 21 százalékát teszik ki. A 4 éjszakás nyaralást a vendégek 14 százaléka, 5 éjszakát 7 százalékuk választott eddig, míg hosszú, egyhetes utakra mindössze 8 százalék körüli vendég választott. Alig fordul elő 8 éjszakás vagy annál is hosszabb belföldi foglalás, arányuk 1 százalék körüli.

A foglalási adatok mellett a Szallas.hu egy 1092 fős online felmérésben is vizsgálta a magyarok nyaralási szándékát.

A válaszadók kétharmada már most biztos benne, hogy idén nyáron elutazik, közülük 46 százalék egy, 20 százalék pedig több belföldi nyaralást is tervez. Tíz százalékuk biztosan nem utazik, míg 19 százalékuk egyelőre bizonytalan. A bizonytalanok körében főként a nyári időzítés okoz dilemmát. A tavalyi adatokhoz képest – amikor 22 százalék nyilatkozta, hogy egyáltalán nem nyaralt, az idei kép akár kedvezőbb eredményeket jelenthet.

A belföldi nyaralást nem tervezők leggyakoribb indoka anyagi természetű, de sokan már pihentek korábban vagy az év végére időzítik a vakációt. Az utazást tervezők 52 százaléka a megemelkedett árak miatt idén kevesebbszer nyaral, harmaduk pedig ugyan többször is elutazik, de rövidebb időre, míg 16 százalék szerint az infláció nem befolyásolja a döntését.

Ez érdekli most a magyar nyaralókat

A legnépszerűbb nyári programok között idén is előkelő helyet foglalnak el a klasszikus hazai fürdők, várak és látványosságok. A Plázs Siófok, a Széchenyi Gyógyfürdő, a Hungarospa Hajdúszoboszló, valamint az egri és a szigligeti vár is kiemelkedő népszerűségnek örvend a nyári időszakban. A Szallas.hu oldallátogatási adatai alapján az elmúlt hetekben jelentősen nőtt az érdeklődés a lillafüredi libegő és a Tapolcai-tavasbarlang iránt is.

Ez a TOP 10 hazai turisztikai attrakció ezen a nyáron a magyar vendégek körében a Szallas.hu szerint:

● Plázs Siófok

● Széchenyi Gyógyfürdő és Uszoda

● Hungarospa Hajdúszoboszló

● Egri vár

● Gyulai várfürdő

● Sárvári Gyógy- és Wellnessfürdő

● Zalakarosi Fürdő

● Nyíregyházi Állatpark - Sóstó Zoo

● Festetics-kastély

● Szigligeti vár

Az esemény- és fesztiválkeresések élén Majka koncertje szerepel, de sokan érdeklődnek a balatoni hal- és borkóstolók, illetve a gyulai pálinkafesztivál iránt is. A strandolásra készülők körében továbbra is nagy figyelem övezi a horvát és hazai toplistákat bemutató tartalmakat, de a keresések élmezőnyében a Lupa Beach is rendre feltűnik.