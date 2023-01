Gyomorforgató történet: egy homoszexuális pár tizenhétszeres gyermekmolesztálásért áll bíróság elé

Pedofília, pontosabban gyermekek 17-rendbeli, 32 hónapon át elkövetett szexuális kihasználása miatt áll bíróság előtt Atlantában egy meleg pár, egy 33 éves és egy 35 éves férfi, amiért szodomizálták két, ma kilenc és 11 éves örökbefogadott fiukat – idézi a Townhall hírportál négyrészes, sorozatban közzétett oknyomozásának eredményeit a Mandiner.

A pár büntetése akár kilencszeres életfogytiglan is lehet.

Elképesztő vádakkal néznek szembe

Vérfertőzés, többszörös szodómia, többszörös gyermekmolesztálás, gyermekek szexuális kizsákmányolása és prostituálása – egyelőre ezek a biztos vádak a pedofil meleg pár ellen, akiket 2022. július 27-án tartóztattak le. Jelenleg börtönben várják a tárgyalásukat, az óvadék 25 ezer dollár fejenként.

A meleg pár a fiúkat orális szexre kényszerítette és meg is erőszakolták őket. Fotó: Townhall.com

A Townhall.com által megszerzett vádirat szerint

a meleg pár a fiúkat orális szexre és arra kényszerítette, hogy rajtuk végezzenek orális szexet, valamint análisan megerőszakolták őket. Az aktusokat bizonyos esetekben fel is vették videóra.

Tovább súlyosbítja az ügyet, hogy örökbe fogadott gyermekeiket áruba is bocsátották egy Atlanta-környéki meleg pedofil kör számára, amelynek el is küldték a felvételeket, a fotókat, főleg Snapchaten. A bizonyítékok közt 149 kép található.

A párral kapcsolatban állt egy 27 éves férfi is, aki többek közt olyan üzeneteket kapott Snapchaten a meleg pár egyik tagjától, hogy „ma éjjel megb…szom a fiamat”, és jelezték is neki, hogy legyen készenlétben, mert rövidesen képeket fognak neki küldeni.

Az érintett férfi azt vallotta, hogy többször őt is meghívták, de ő elutasította, hogy fizikai kontaktusba kerüljön a gyermekekkel. A meleg pár érintett tagja azt vallotta a rendőrségen, hogy tucatnyinál kevesebb embernek küldött pedofil felvételeket.

Érdekesség, hogy egyiküket korábban már megvádolták azzal, hogy 2011-ben egy 14 éves fiúval erőszakoskodott, de az ügyet ejtették.

Elkötelezetten harcoltak az LMBTQ jogokért is

A melegpár hatalmas házát lefoglalta a rendőrség. A jólétben élő pár ingatlanjában három autónak való garázs, négy hálószoba és öt fürdőszoba van, több szoba ablaktalan, az épület tele van kamerákkal, és minden beborít az LMBTQ-tematika.

Az egyik párnán a „Love Above All” (A szerelem mindenek felett) szlogen szerepel, a konyhában van egy neon „Love is Love” felirat. A párnak úgyszintén van egy egzotikus állatokból álló gyűjteménye, köztük egy védett teknős, amit a georgiai törvények szerint tilos lenne tartaniuk. Az ajtó előtti lábtörlőn az a felirat olvasható, hogy „gayest place in town”, azaz „a legmelegebb hely a városban”.

A pár otthonában minden beborít az LMBTQ-tematika. Fotó: Townhall.com

Az egyik vádlott a közösségi médiában folyamatosan a baloldali ügyek támogatójaként tűnt fel, többek között nagy BLM-támogató is. A pár az atlantai Pride-on is felvonult, és gyűlöletellenes kampányban is részt vett, profi fotók készültek róluk „NOH8” („No Hate”) felirattal. Ez a kampány a 2008-as kaliforniai Proposition 8 nevű alkotmánymódosítás ellen indult, ami betiltotta a melegházasságot, innen a betűösszetétel.

A gyakran utazó „szivárványcsalád” Washingtonban fotózkodott a Human Rights Campaign baloldali emberijogi szervezet székháza előtt is.

Az eredeti cikk Horror pedofilügy: egy melegpár 17-szeres gyermekmolesztálásért áll bíróság elé Amerikában címmel a Mandineren olvasható.

Borítókép: A melegpár és örökbe fogadott gyermekeik (Fotó: Townhall.com)