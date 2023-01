Havazással és faggyal kopogtat be a tél

Elszórtan számíthatunk hószállingózásra, gyenge havazásra, illetve néhol havasesőre. A péntek estig lehulló gyenge havazásból akár egy-két centiméteres hóréteg is kialakulhat.

Az északi, északkeleti szél egyre nagyobb területen megélénkül – írja az Országos Meteorológiai Szolgálat.

A hőmérséklet kora délután 0 és 5, késő este mínusz 2 és 3 fok között valószínű.

Többnyire erősen felhős vagy borult lesz az ég, de időnként kisebb-nagyobb szakadozások lehetnek a felhőtakaróban.

Forrás: Met.hu

Orvosmeteorológia

A hidegfronti hatás megviselheti az idős és a krónikus betegek szervezetét – írja a Köpönyeg. Az arra érzékenyeknél előfordulhat fejfájás, alvászavar, fáradékonyság is, továbbá fizikai és szellemi teljesítő képességünk is romolhat. Sokaknál figyelmetlenség, koncentrációs zavar jelentkezhet, ami növeli a balesetek előfordulásának kockázatát. A szív- és érrendszeri betegeknek különösen megterhelő ez az időjárási helyzet. Kialakulhat vérnyomás-ingadozás és szédülékenység is.

Borítókép: Szánkózók Kékestetőn (Fotó: MTI/Komka Péter)