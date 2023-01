Jászberény – Gyurcsány Ferenc inkább kivár

– Minden önkormányzati választás leképezi a helyi politikai sajátosságokat, így azok eredményei eltérőek lehetnek az országos trendektől, ez történt Jászberényben is. Minthogy a hétvégi időközi választásra az ellenzék belharcai miatt került sor, így elsősorban a kormányellenes térfél stratégiakeresésének pillanatfelvételét adta

– mondta a Magyar Nemzetnek Boros Bánk Levente a vasárnap Jászberényben történtekről, ahol a Közösen Jászberényért Egyesület – amely mögött valójában a Jobbik, az MSZP, a Momentum és a Márki-Zay Péter-féle Kossuth-kör állt – a DK támogatása nélkül aratott fölényes győzelmet. A Nézőpont Intézet elemzési igazgatója szerint az, hogy a helyi ellenzékiek egyrészt pártlogók nélkül indultak, a már megszokottnak tűnő helyi civil szervezetnek látszó formában, azt sejteti, hogy a korábbi választási kudarcokból kiindulva nem merték felvállalni párthovatartozásukat.

Gyurcsány még vétózhat

Másrészt tudvalevő volt, hogy a Gyurcsány-párt kimaradt ebből a helyi ellenzéki összefogásból, viszont a Demokratikus Koalíció sem indított jelölteket, ami azt sugallja, hogy a helyi erőviszonyokat ismerő DK-vezér inkább távol tartotta saját magát és pártját ettől a választástól, ami egyedül a kormányellenes oldalon belüli bicepszméregetés taktikai lépésének köszönhető – fogalmazott Boros Bánk Levente, hangsúlyozva:

beszédes, hogy a közösségi médiában aktív Gyurcsány egy gondolat erejéig sem emlékezett meg a hétvégi választási eredményről.

Szerinte mindez arra enged következtetni, hogy az ellenzék irányító szerepét betöltő volt miniszterelnök kivár és inkább országos (pártvezetői) szinten tervezi bedarálni a többi balliberális pártot, és csak akkor jelenik meg pártjával helyi szinten, ha ott biztos sikert arathat a többiekhez képest. Az elemző lapunknak úgy vélekedett: a pártlogók nélküli választási indulás viszont általános szabály lehet a kormánypártokkal szemben országosan népszerűtlen ellenzéki pártok számára a későbbi, különösen a 2024-es önkormányzati választásokon, hátha független és civil köntösben el tudják hitetni a választókkal, hogy valójában nincs semmi közük a sikertelen baloldalhoz.

– Mégis mindent az fog eldönteni, hogy a pártközpontú, a saját pártjának vezető pozícióját megerősíteni kívánó Gyurcsány meg fogja-e mindezt vétózni – összegzett Boros Bánk Levente.

Baloldali belharcok

Vasárnap azért kellett időközi önkormányzati választást tartani Jászberényben, mert a képviselő-testület Gedei József DK-s exalpolgármester indítványára tavaly ősszel feloszlatta magát. A településen két cikluson keresztül − 2010 és 2019 között − Szabó Tamás fideszes politikus ült a polgármesteri székben. A 2019-es helyhatósági választás után Budai Lóránt jobbikos politikus ugyan átvette Szabó helyét, de a 15 fős testületben az akkor még együtt mozgó ellenzéknek nem lett többsége, hét-hét fős patthelyzet alakult ki. A baloldali polgármester a DK kifarolása miatt azonban már csaknem egy éve kisebbségben vezeti a várost. Gedei József tavaly januárban mondott le alpolgármesteri pozíciójáról. Egyes feltételezések szerint megsértődhetett azon, hogy a DK a 2019-es önkormányzati választásokon visszaléptette Gedeit Budai Lóránt javára, de Budai az előválasztáson nem viszonozta a gesztust, hanem Gedei helyett az MSZP–Párbeszéd–LMP–Jobbik közös jelöltje, Kertész Ottó mellett állt ki. A település lakói vasárnap végül újra megválasztották polgármesternek a Közösen Jászberényért Egyesület jobbikos politikusát, Budai Lórántot, aki 67,8 százalékot kapott. A Fidesz által is támogatott független kihívó, Besenyi Orsolya a szavazatok 29,3, Nagy Tímea (független) 1,5, míg László Péter (Mi Hazánk) 1,4 százalékát szerezte meg. A tíz egyéni választókerületben is mindenhol az ellenzék győzött, így a 15 tagú képviselő-testületben 11 mandátumuk lesz, a kormánypártoknak pedig négy.

A pártok előbújtak, Gedei kilépett

Nem sokáig bújtak meg a háttérben a Budai Lóránt mögött felsorakozó pártok, akik a győzelem után sorra adták ki közleményeiket.

„A mai választás tanulsága, hogy kétharmados győzelmet tud aratni egy igazi lokálpatrióta csapat a pártérdekekkel a helyi politikát mérgező Gyurcsány-párt nélkül, a Fidesszel és kollaboránsával, a Mi Hazánkkal szemben” – írta a Jobbik. A szocialisták pedig úgy fogalmaztak, hogy „a Jobbik, a Kossuth Kör, a Momentum és az MSZP összefogása bebizonyította, hogy a mai választási rendszerben kizárólag akkor van esély a sikerre, ha együttműködnek a demokratikus ellenzéki pártok, és ez még akkor is igaz, ha ezt nem mindenki vállalja közülük, mint ahogy most a DK sem tette”. Megszólalt Karácsony Gergely főpolgármester is, aki szerint a hétvégi „kiütéses győzelem egyszerre világos üzenet az állampártnak és az ellenzéknek. Az önkormányzati választásoknak a helyi közösségekről kell szólnia, nem a maguk pecsenyéjét sütögető pártokról”.