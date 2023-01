Jó választás lehet a technikum és a szakképző

Hová jelentkeznek a legtöbben?

A legnépszerűbb ágazatok kapcsán a helyettes államtitkár kiemelte: a gépipar, a járműipar, a precíziós gépgyártás és a mechatronika területén nagyon megnövekedett a felvételizők száma, hasonlóan az informatikához. A legnépszerűbb a turisztika–idegenforgalom, de szintén nagy érdeklődésre tart számot a gazdálkodásmenedzsment. A szakképzőkben ugyancsak egyre népszerűbb az építőipar és a kétkezi munka.

Mint mondta, egyre inkább az tapasztalható, hogy az általános tudás mellé egy szakma is elengedhetetlen. Az is megfigyelhető, hogy egyre gyakrabban jelentkeznek 30 éves kor körül a szakképzésbe. Ezért azt ajánlják a gyereknek, hogy ne várjanak sokáig, válasszanak most egy ágazatot, és a szakma megszerzése után még tovább mehetnek akár a felsőoktatásba, akár a munkaerőpiacra, képességeiknek és érdeklődésüknek megfelelően. Kitért arra is, hogy a szakképzési centrumban végzett képzés két szakma erejéig ingyenes, amit az állam biztosít. Ezt a lehetőséget érdemes felnőttként is kihasználni.

Pölöskei Gáborné szerint a cél az, hogy a gyerekek megtalálják a boldogulásukat a választott szakmájukon keresztül. Úgy látja, zajlik egyfajta átrendeződés, hiszen tavaly az általános iskola után tíz gyerekből már hat a szakképzést választotta. Mint arról beszámolt, felmérés készült a tanulók motivációjáról.

Meglepetésükre az első helyen nem az ösztöndíj szerepelt, hanem a diákokat érdeklő tartalmak. Ebből is jól láthatóan a legfontosabb az, hogy a diákokat érdekelje, amit tanulnak, ezáltal pedig erősödik a szakképzés társadalmi elfogadottsága.

A helyettes államtitkár végül arra hívta fel az érintettek figyelmét, hogy február 22-ig kell beadni a középiskolai jelentkezéseket, melyről az iskolák és a diákok minden információt megtalálhatnak az Innovatív Képzéstámogató Központ honlapján, az Ikk.hu-n.